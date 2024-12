Un prix d’innovation pour une équipe de Chaudière-Appalaches qui combat le VIH

Dans le cadre de son Congrès, tenu le 3 décembre, l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec a remis le Grand prix Innovation infirmière Banque Nationale 2024 à une équipe de soins de Chaudière-Appalaches dont le projet permet la mise en place d’une solution de proximité pour la prophylaxie préexposition (PrEP) en vue de prévenir le VIH.

« On a développé ce projet parce qu’il n’y avait pas de service dans la région. Les gens devaient soit trouver de la médication via internet soit s’en aller vers Québec ou d’autres villes. Étant donné que ça peut être parfois difficile d’accès, le risque est plus important », a expliqué Andréanne Huot, infirmière et responsable et instigatrice du projet, à EnBeauce.com.

Il s’agit d’une offre de services s’adressant aux personnes à risques de contracter le VIH. En effet, la PrEP est un médicament destiné aux personnes qui n’ont pas le VIH, mais qui risquent d’y être exposées. Ce traitement empêche le virus de se reproduire et de s’installer dans les cellules immunitaires.

Il faut savoir que depuis 2016, la PrEP a joué un rôle clé en matière de prévention, mais son accès était souvent limité. Aujourd'hui, 13 CLSC de la région offrent donc ce service essentiel, permettant un suivi simplifié et une meilleure prise en charge des patients. Résultat? Plus de 130 suivis actifs ont été réalisés dès la première année.

Les personnes concernées peuvent donc contacter leur CLSC pour obtenir une évaluation ainsi que des services et des prescriptions. L’établissement et les infirmières praticiennes spécialisées feront un suivi avec eux et se chargeront de renouveler les prescriptions annuellement. Il n’est pas nécessaire d’avoir un médecin de famille.

Alors que nous venons de souligner la Journée mondiale de la lutte contre le sida le 1er décembre, cette initiative régionale se distingue comme une réponse innovante face à la hausse des cas de VIH observée au Québec et au Canada.