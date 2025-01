Coup d’envoi ce soir pour L’Amour est dans le pré: suivez le parcours d'Anthony

La 13e saison de L'Amour est dans le pré commence ce soir et présentera le parcours de cinq agriculteurs et agricultrices dont un Beauceron, Anthony, résident de Saint-Elzéar.

Dans une entrevue réalisée avec EnBeauce.com en juin dernier, le producteur laitier et acéricole avait expliqué qu'il recherche une fille avec un sens de l'humour, qui aime l'autodérision, passer du temps avec ses proches et voyager. Il espère également montrer une autre image de son métier. « Souvent, quand je dis mon métier, l'intérêt baisse. (...) J'ai déjà eu des filles qui ont dit "Non, moi les agriculteurs ils font trop d'heures". Oui on fait beaucoup d'heures, mais on peut s'arranger autrement! », avait-il souligné.

Les aventures de cet agriculteur de 29 ans et de ses collègues commencent donc ce soir dès 20 h sur Noovo dans une formule revisitée visant à mieux s'adapter aux parcours de chacun.