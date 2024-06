L'amour est dans le pré: Anthony se confie sur ses attentes

Voir la galerie de photos

Établi à Saint-Elzéar, Anthony se trouve parmi les candidats de la 13e saison de L'amour est dans le pré.

En entrevue avec EnBeauce.com, il explique pourquoi il a voulu tenter cette nouvelle aventure et ce qu'il en attend. L'agriculteur de 29 ans se confie également sur la mauvaise image de son métier que peuvent avoir les femmes. « Souvent, quand je dis mon métier, l'intérêt baisse. (...) J'ai déjà eu des filles qui ont dit "Non, moi les agriculteurs ils font trop d'heures". Oui on fait beaucoup d'heures, mais on peut s'arranger autrement! »

Son inscription lui a permis de se poser les bonnes questions à propos de ce qu'il recherche chez une fille et sur ce qu'il est comme personne. « Il faut une fille qui aime le sens de l'humour (...) Il faut qu'elle ait un bon sens de l'autodérision et je trouve que c'est aussi une forme d'intelligence de pouvoir rire de soi-même », a-t-il mentionné.

Il aime aussi bien s'entourer de ses proches et voyager.

Producteur laitier dans une ferme d'une soixantaine de vaches et producteur acéricole sur son terrain de 3 000 érables, il se sent chanceux de pouvoir tenter cette aventure. Désormais, il attend de recevoir des courriers pour trouver, qui sait, sa dulcinée.

Découvrez Anthony dans l'entrevue vidéo ci-dessus.