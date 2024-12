Plus de 350 enfants seront comblés par «Un cadeau pour Noël»

L'événement Un cadeau pour Noël, qui en était cette année à sa 20e présentation, permettra à plus de 350 enfants de la région de recevoir un cadeau pour la grande fête du 25 décembre.

Pour les organismes responsables, soit l’Association des Familles Monoparentales et Recomposées la Chaudière, Havre l’Éclaircie, la Maison de la Famille Beauce-Etchemins et Le Berceau, la campagne a été une réussite, après avoir tenu kiosque pendant deux fins de semaines a Carrefour Saint-Georges.

On a également recueilli près de 550 $ en dons.

Les cadeaux ont également été bonifiés d'un livre, grâce au soutien du programme Je lis, tu lis, on lit en Beauce Sartigan.

«Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à toutes les personnes et entreprises qui ont contribué à faire de cette action un véritable succès. Votre soutien et votre bienveillance apportent un peu plus de magie à ce Noël pour de nombreuses familles. Encore un grand merci à tous ! Ensemble, nous avons fait la différence», ont commenté les membres du comité organisateur à l'issue de l'événement.