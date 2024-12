Opération Nez rouge : appel aux bénévoles pour la troisième fin de semaine

Alors que la période des Fêtes bat son plein, Opération Nez rouge Beauce-Etchemins entame sa troisième fin de semaine de service avec une prévision d’achalandage record.

Les soirées des 13 et 14 décembre sont traditionnellement parmi les plus animées de la saison, et l’organisation se prépare à doubler le nombre de transports déjà effectués depuis le début de la campagne.

Pour répondre à la demande croissante, l’équipe lance un appel urgent aux bénévoles. Les besoins sont estimés à un minimum de 15 équipes par soirée pour le Secteur Chaudière, 8 équipes par soirée pour le Secteur Beauce-Nord, et 3 équipes par soirée dans les Etchemins.

Avec de nombreux événements festifs réunissant entre 500 et 800 personnes à travers la région, notamment dans les secteurs Chaudière et Beauce-Nord, la participation des bénévoles sera essentielle pour assurer le bon déroulement de ces soirées.

Inscription simplifiée pour les bénévoles

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire dès maintenant via le site officiel d’Opération Nez rouge (operationnezrouge.com) ou en contactant l’équipe locale par courriel à [email protected]. Il est également possible de se présenter directement aux centrales locales à partir de 20 h les soirs de service.

Pour rappel , les trois centrales régionales sont situées à :

- Polyvalente Saint-Georges pour le Secteur Chaudière (418-227-0808),

- École Monseigneur-Feuiltault à Sainte-Marie pour Beauce-Nord (418-387-6444),

- École Notre-Dame à Lac-Etchemin pour les Etchemins (418-625-3000).

Les usagers peuvent prévoir leurs transports dès 21 h en contactant les centrales. L’objectif demeure clair : rendre les routes plus sûres tout en soutenant la communauté locale.