Un weekend festif à Saint-Benoît-Labre

Le Marché de Noël de Saint-Benoît-Labre était de retour le weekend du 7 et 8 décembre pour une 3e édition en plus du déjeuner de Noël du Conseil des jeunes qui en était à sa 2e édition. Bref, un weekend festif pour Noël à Saint-Benoît-Labre

Encore une fois cette année, le Marché de Noël de Saint-Benoît-Labre a connu un franc succès. C’est près de 400 visiteurs qui ont foulés le sol de l’Hôtel de Ville le 7 décembre dernier.

Ayant pris place sur deux étages, le Marché présentait 32 exposants de disciplines variées, passant de la couture à l’ébénisterie à la peinture et plus encore. C’était le moment parfait pour découvrir des artisans et des petites entreprises locales et de faire des emplettes pour le temps des fêtes. L’encan chinois a aussi, encore une fois, été très populaire. C’est une trentaine de prix qui ont été tirés parmi les visiteurs grâce à la générosité des exposants.

Déjeuner de Noël du Conseil des jeunes

Le 8 décembre se tenait également le déjeuner de Noël du Conseil des jeunes pour une 2e édition.

Le Conseil des jeunes de Saint-Benoît-Labre est une initiative visant à permettre aux jeunes de s’impliquer et de mener des projets significatifs au sein de la communauté. Les jeunes organisent donc différentes activités de financement afin d’amasser des fonds pour concrétiser leurs idées.

Ce weekend, les fonds amassés lors du déjeuner permettront de pouvoir ajouter un toit sur la patinoire extérieure du village. La formule améliorée style buffet de cette année a été très appréciée du public. C’est environ 130 déjeuners qui ont été servis.