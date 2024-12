Une soirée éclatante pour illuminer l’espoir en Beauce

La Fondation Santé Beauce-Etchemin remercie chaleureusement la population pour sa participation à l’événement Illuminez l’espoir, tenu le 18 décembre devant l’Hôpital de Saint-Georges.

Cette deuxième édition a rassemblé petits et grands dans une ambiance festive et généreuse. Le Grand Arbre de Noël a pris vie sous 10 000 lumières, symbolisant autant de gestes de solidarité envers les patients, leurs proches et le personnel de santé. Chaque don a contribué à illuminer cet arbre et à soutenir des projets de soins pour notre région.

Les visiteurs ont profité de manèges offerts par Beauce Carnaval, de douceurs sucrées et de chants interprétés par la chorale Les Rossignols. Les premiers enfants présents ont été ravis de recevoir des cadeaux de Caravan Softoys.

Il est toujours possible de contribuer à cette belle initiative. Les dons peuvent être dédiés à une personne chère, accompagnés d’un message d’espoir qui renforce les liens en cette période festive.

Cet événement a été rendu possible grâce à plusieurs partenaires: Beauce Carnaval, Bourque Électrique, Caravan Softoys et Les Rossignols.

Pour continuer à allumer l’espoir ou découvrir les projets de la Fondation, visitez: https://www.fondationsantebe.com/illuminez-la-sante

Signalons que la Fondation Santé Beauce-Etchemin contribue à améliorer les soins de santé en Beauce grâce à l’achat d’équipements médicaux de pointe. Elle œuvre pour un avenir plus lumineux pour tous les bénéficiaires de la région.