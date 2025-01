Guignolée des médias : plus de 70 000 $ amassés en Chaudière-Appalaches

La 24e édition de la Guignolée des médias s’est conclue le 31 décembre, sur une note record avec plus de 5,1 M$ collectés à travers le Québec, marquant une troisième année consécutive de hausse.

Dans la région de Chaudière-Appalaches, incluant le secteur du Granit, les dons ont atteint 70 152 $, un montant significatif dans cette grande mobilisation contre l’insécurité alimentaire.

Depuis le 22 novembre dernier, l’implication des médias et des citoyens a permis de récolter des fonds et des denrées pour soutenir une centaine d’organismes et de comptoirs alimentaires partout dans la province.

Cette année, des augmentations notables des dons ont été observées dans plusieurs régions, notamment à Québec (+33 %), en Abitibi-Témiscamingue (+61 %) et sur la Côte-Nord (+20 %). Avec des contributions provenant de sources variées – dons en ligne, textos et collectes chez Maxi et Provigo – la campagne continue de démontrer l’importance de la solidarité dans un contexte économique incertain.

Depuis ses débuts, la Guignolée des médias a permis d’amasser plus de 67,6 M$ et des milliers de kilos de nourriture, assurant un soutien continu aux familles et aux individus en situation de précarité.

En Chaudière-Appalaches, les fonds recueillis cette année permettront de redonner espoir à de nombreuses personnes, rappelant que chaque geste compte dans la lutte contre l’insécurité alimentaire.