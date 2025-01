Le Murmure lance des ateliers de formation pour prévenir la dépression

Le groupe d’entraide Le Murmure lance un programme de formation pour aider les personnes qui ont perdu leurs repères avec leur santé mentale.

Avec « Reprend le contrôle de ton bien-être! », l’organisme propose une série de 10 ateliers d’entraide, répartis sur 10 semaines, visant à soutenir et accompagner des personnes qui vivent de la déprime, de la tristesse ou de la dépression.

« Le tourbillon des Fêtes rime avec déprime pour plusieurs. Ces personnes sont fatiguées et déprimées, au moment où elles doivent reprendre leur routine, qu’elles soient en arrêt de travail ou non. Avec ces ateliers, nous voulons aider ces personnes à identifier les signes avant-coureurs d’une dépression et les aider à prévenir une perte d’équilibre et une rechute », a déclaré Cathy Mercier intervenante et responsable du programme de formation au Murmure.

Durant les ateliers, deux intervenantes du Murmure proposent aux participants des outils concrets pour les aider à adopter de bons comportements et des bonnes habitudes de vie pour améliorer leur santé mentale. Les thèmes abordés sont notamment :

- mieux comprendre ses émotions et sa charge mentale ;

- identifier les signaux précurseurs de dépression et de détresse ;

- mieux gérer ses émotions et comprendre leur influence sur ses pensées et son comportement ;

- comprendre l’éventail des ressources disponibles en santé mentale dans Beauce-Centre ;

- revoir ses habitudes de vie et identifier les activités sources de réconfort.

Douze places sont disponibles pour ce programme de formation qui débutera le 28 janvier à Beauceville.