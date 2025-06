De nouveaux locaux pour l'Association des personnes handicapées de la Chaudière

C'est en fin de journée, hier, que l’Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC) a procédé à l’ouverture officielle de ses nouvelles installations de Saint-Georges.

La directrice générale, Chantal Larivière, a rappelé que l’Association avait appris, en janvier 2024, qu’elle devait se relocaliser après plus de 20 ans à avoir pignon sur rue dans un bâtiment propriété du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin, qui devait récupérer l'endroit.

Après une recherche exhaustive et la visite de 21 espaces différents sur le territoire de Saint-Georges, l’organisme a intégré son nouveau local le 12 août dernier, qui a été aménagé à l’intérieur de l’ancien magasin Jules Maheux Chaussures, au 1175 du boulevard Dionne.

Même si le nouvel endroit compte 1 500 pieds carrés de moins que le précédent, l'APHC sera en mesure d'offrir toute la gamme de services qu'elle donnait auparavant. «On a simplement réduit le bureau administratif», a signalé Mme Larivière.

Le local, loué par un bail de cinq ans, a bien sûr dû être aménagé pour répondre aux divers besoins de ses membres. Plusieurs normes d’adaptations favorisant l’accessibilité universelle ont été intégrées à différentes étapes des travaux. Les plans d’aménagement ont d’ailleurs été conçus en collaboration et à partir des recommandations des différents professionnels des programmes en déficience motrice, visuelle et auditive du Centre intégré de santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches.

En résumé, les travaux ont consisté à ajouter une rampe d’accès extérieur, à modifier la largeur des portes extérieures et intérieures, à installer des boutons-poussoir d'ouverture, des barres d’appui et un miroir inclinable.

La coin-cuisine, qui sert à donner des cours de formation culinaire, est bien sûr conçu pour être accessible aux personnes en fauteuil roulant, avec des comptoirs et armoires de cuisine plus bas. C'est le cas aussi du mobilier, comme les tables de travail, qui sont ajustables.

Le recouvrement de plancher est antidérapant, alors que l'ajout de fenêtres extérieures apporte une meilleure luminosité du local. Il ne reste que des panneaux acoustiques à installer, ce qui sera fait dans un avenir rapproché.

Le déménagement et les aménagements ont demandé des déboursés de 130 775 $, qui ont été payés entièrement grâce à la contribution de donateurs du territoire: Centraide Chaudière-Appalaches, les Caisses Desjardins de la région, CANAM, Fondation Maurice-Tanguay, les restos Tim Hortons (Suzie Bernard et MarcoQuirion, Vicky Poulin et Denis Bourque et Chantal Francis) et le quincailler RONA .

«Grâce à l’engagement de nos généreux donateurs, nous avons un nouveau local qui permet d’offrir un milieu de vie adapté aux personnes en situation de handicap physique et sensoriel de la MRC Beauce-Sartigan», a déclaré le président du conseil d'administration de l'APHC, François Drouin, qui a ensuite fait faire un tour du propriétaire pour montrer les nouvelles installations.

Fondée en 1973, l’Association des personnes handicapées de la Chaudière compte 154 membres provenant des MRC Beauce-Sartigan et Beauce-Centre. Outre le local de Saint-Georges, elle opère un point de service à Saint-Joseph-de-Beauce. L’organisme a développé une variété de services qui contribuent principalement à favoriser l’autonomie, à préserver les acquis et à améliorer l’intégration sociale ainsi que de promouvoir et de défendre les droits de ses membres. L’Association propose également des ateliers qui offrent une diversité d’expériences ludiques, créatives et éducatives tout en favorisant de saines habitudes de vie et l’accès à des activités physiques adaptées.