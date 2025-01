Un magasin de jouets recyclés en soutien au centre de pédiatrie sociale

Un magasin de jouets recyclés, L'Atelier du bonheur, ouvrira ses portes ce printemps à Saint-Georges, à l'initiative du centre de pédiatrie sociale Les Passerelles de Beauce-Sartigan, vient d'annoncer l'organisme par voie de communiqué de presse.

Ce local, situé au 12207, de la première Avenue, abritera à la fois une boutique et un atelier. L’espace atelier sera dédié au nettoyage, à la réparation et à la remise en état des jouets, afin de les rendre propres et sécuritaires pour les enfants. Ils seront ensuite revendus à des prix modiques.

Le but du projet est de financer les activités du CPS Les Passerelles. Ainsi, tous les profits iront directement en services directs aux enfants en situation de vulnérabilité qui fréquentent le centre.

«Ce projet s’inscrit pleinement dans la tendance croissante d’une consommation écoresponsable, en réponse à un intérêt marqué pour des pratiques respectueuses de l’environnement. Une initiative qui allie engagement social et développement durable, pour le bonheur des familles et la préservation de la planète», a indiqué la directrice générale du CPS, Valérie Poulin.

Bénévoles recherchés

Dès le 27 janvier, l’Atelier du Bonheur ouvrira ses portes pour accueillir les bénévoles intéressés à participer à cette aventure collective. Quant à l’ouverture du magasin, il faudra attendre au printemps pour y magasiner.

Pour celles et ceux qui souhaitent faire don de jouets, des points de collecte sont mis à disposition dans les écoles primaires des municipalités suivantes: Saint-Côme-Linière, Saint-Théophile, Saint-Ludger, Courcelles, La Guadeloupe, Saint-Georges (Les Sittelles et Mgr Fortier) et Notre-Dame-des-Pins.

Les jouets peuvent également être remis aux bureaux du centre, à Saint-Martin, ainsi qu’au nouveau local de la 1re Avenue à Saint-Georges (en face du Grand Marché). Pour de p^lus amples informations, vous pouvez contacter le CPS Les Passerelles et visiter la page Facebook de l’Atelier du Bonheur.