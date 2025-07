Un cocktail-conférence pour les 30 ans du Murmure

Afin de souligner ses 30 ans d'existence, le groupe d'entraide Le Murmure organise un cocktail dinatoire, suivi d'une conférence le 8 mai prochain.

L'événement prendra place à la Salle Ô Sommet de Saint-Jules.

Le cocktail se déroulera de 16 à 19 h avec des discours et des témoignages. Puis, dès 20 h, les convives pourront entendre la conférence Résilient, du groupe de hip hop musical Taktika, originaire de Charny.

Rappelons que depuis plus de trois décennies, Le Murmure s'active à regrouper des personnes ayant ou ayant eu un problème de santé mentale en vue d’améliorer leur qualité de vie. «Nous sommes très fiers des nombreuses réalisations et des impacts positifs que nous avons pu avoir dans la communauté. Il reste encore beaucoup de travail à faire pour arriver à une société inclusive et sans préjugés, mais ensemble on va plus loin», indique la directrice-intervenante, Diane Chatigny.

Même si l'activité est offerte gratuitement (une contribution volontaire pourra être versée le soir même pour les personnes qui le désireront), les intéressés doivent quand même s'inscrire à l'avance en cliquant ici.