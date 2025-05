Le CISSS de Chaudière-Appalaches recherche des familles d'accueil

Le CISSS de Chaudière-Appalaches est à la recherche de familles d'accueil dévouées pour offrir un foyer chaleureux et sécurisant à des enfants âgés de 0 à 17 ans.

L'organisation recherche également des familles pour accueillir des enfants ayant des besoins particuliers : déficience physique, déficience intellectuelle ou trouble du spectre de l'autisme.

Pourquoi devenir famille d'accueil?

En devenant famille d'accueil, vous offrez à un enfant la chance de grandir dans un environnement stable et aimant. Vous contribuez à son développement et à son bien-être, tout en bénéficiant d'un soutien continu de la part du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches. Les familles d'accueil jouent un rôle crucial dans la vie de ces enfants en prenant soin d’eux, en développant leur autonomie, en leur redonnant confiance et plus encore.

Qui peut devenir famille d'accueil?

Nous recherchons des personnes ou des familles prêtes à offrir un environnement sécurisant et aimant. Les candidats doivent posséder de bonnes aptitudes relationnelles, des méthodes éducatives appropriées ainsi qu'une grande empathie et compassion envers les enfants et leurs familles. L'acceptation et l'ouverture d'esprit sont essentielles, tout comme la volonté de continuer à apprendre sur le développement de l'enfant et les diverses problématiques rencontrées par les jeunes afin de les accompagner au mieux au quotidien.

Comment postuler?

Si vous avez de l’intérêt à devenir famille d'accueil, visitez le cisssca.com/fa et visionnez la séance d’information.