Le coroner présente une recommandation au CHSLD du Séminaire

En date du 8 avril 2025, le coroner Arnaud Samson a émis une recommandation concernant les révisions de dossiers et le renforcement du suivi des prescriptions médicamenteuses en CHSLD.

Cette recommandation fait suite au décès d’une femme survenu au CHSLD du Séminaire à Saint-Georges en octobre dernier. Alors âgée de 89 ans, elle est décédée des suites d’un infarctus rénal causé par une thrombose aiguë de l’artère rénale gauche, dans un contexte d’arrêt involontaire de son traitement anticoagulant préventif.

Selon le coroner, elle vivait notamment avec un trouble neurocognitif majeur et une fibrillation auriculaire chronique. « Les circonstances entourant le décès soulèvent des questions quant à la gestion des prescriptions de médication et l’administration des médicaments en hébergement », peut-on lire dans le document rédigé par monsieur Samson.

Dans ce document, le professionnel fait référence à un anticoagulant qui « a été cessé au profil médicamenteux (...) sans qu'aucune prescription médicale n’y soit associée. »

Ainsi, le coroner recommande que le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches:

- révise l’acte pharmaceutique en lien avec le monitorage des prescriptions de médication au CHSLD du Séminaire, sous la responsabilité de la Direction médicale et des services professionnels de cet établissement;

- révise la gestion de dossier et le suivi des prescriptions de médication, notamment les feuilles d’administration de la médication (FADM) au CHSLD du Séminaire, sous la responsabilité de la Direction des soins infirmiers de cet établissement;

- élabore et mette en œuvre un plan d’amélioration visant à renforcer la vigilance dans l’administration des médicaments, à la lumière des circonstances entourant le décès visé par la présente investigation, et applique les correctifs nécessaires, le cas échéant, afin de prévenir toute récidive.

Au moment de publier ces lignes, le coroner restait en attente d’une réponse de la part de l’organisation de santé.