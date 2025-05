Une nouvelle présidente à la Fondation de la Polyvalente des Abénaquis

Pour marquer ses 35 ans d'existence, la Fondation de la Polyvalente des Abénaquis de Saint-Prosper s'est nommée une toute nouvelle présidente du conseil d'administration.

Il s'agit d'Emmanuelle Durocher, qui a été désignée au poste lors d'une assemblée tenue le 23 avril dernier. Ce premier mandat en est un de deux ans.

Cette productrice acéricole, et mère de famille de cinq enfants, dont trois fréquentent la polyvalente de l'endroit, se donne comme principal mandat de faire connaître davantage la fondation au sein de la communauté, a-t-elle confié lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Pour l'heure, l'organisme distribue annuellement environ 2 500 $, principalement sous forme de bourses, aux activités étudiantes et aux élèves démunis qui fréquentent l'établissement.

Elle aimerait ajouter d'autres initiatives de collectes publiques, comme le Tournoi de volleyball qui a récolté plus de 1 000 $ cette année, afin d'accroître les fonds recueillis pour en redistribuer davantage dans la communauté.

«Pour ça, il faut que la Fondation, et son rôle, soient mieux connus de la population», a conclu Mme Durocher, qui cumule plusieurs années d'expérience comme gestionnaire.

Sur la photo, on aperçoit le nouveau conseil d'administration de la Fondation de la Polyvalente des Abénaquis: de gauche à droite, Valérie Cloutier, secrétaire-trésorière, Nathalie Bélanger, administratrice, Danika Labonté, administratrice, Emmanuelle Durocher, présidente, Kevyn Germain, administrateur, et Luc Lessard, administrateur et directeur d’école. Absents: Vincent Bussière et Gisèle Poulin.