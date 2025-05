Laisse pas ta vie partir en fumée: une campagne de prévention sur le tabagisme

Le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) lance Laisse pas ta vie partir en fumée, une campagne annuelle de prévention sur le tabagisme.

Cette campagne vise à sensibiliser les jeunes âgés de 11 à 15 ans ainsi qu'à les informer et les dissuader de commencer à fumer. Comme l’âge moyen d’initiation au tabac se situe à 13,3 ans, ce groupe constitue celui qui est le plus à risque de s’initier aux produits du tabac.

Les adolescents et adolescentes accordent une grande importance aux liens sociaux et aux moments partagés avec leurs ami·es. Cette campagne s’appuie donc sur cette réalité pour les sensibiliser aux conséquences des produits de nicotine, qu’il s’agisse de cigarettes, de vapoteuses ou d’autres formes de consommation. En mettant l’accent sur l’impact social de la dépendance, elle illustre comment celle-ci peut isoler et faire rater des moments précieux.

La campagne publicitaire, qui se déroule dès maintenant et jusqu'au 9 juin prochain, sera diffusée à la télévision, en affichage sur des abribus et des panobus ainsi que sur le Web et les médias sociaux. Pour toucher son public cible, il y aura également des affiches dans tous les établissements d'enseignement du secondaire.