Plus de 60 000 $ amassés lors du 17e Souper Au Homard au profit du Bercail

La 17e édition du Souper Au Homard au profit de l’organisme Au Bercail et de sa fondation a permis d’amasser un peu plus de 60 000 $, ce vendredi 16 mai, au Club de golf de Saint-Georges.

L’événement-bénéfice a réuni 279 convives sur place, en plus de 52 autres personnes ayant choisi la formule « pour emporter ».

Cette année, la soirée a été marquée par l’ajout d’une touche festive inspirée de Beauce Carnaval, entreprise dirigée par Jacques Vallée, président d’honneur de cette édition.

En plus de soutenir les services offerts par l’organisme, la soirée a permis de faire découvrir en primeur le nouveau projet des apparts-école, qui accueilleront leurs premiers résidents dès le 1er juin. Une vidéo de présentation a été projetée au début de la soirée et sera diffusée prochainement sur les réseaux sociaux.

Le Bercail et sa fondation remercient tous les partenaires et les nombreux commanditaires qui ont contribué au succès de cette soirée caritative, notamment Desjardins, Beauce Mitsubishi, St-Georges Ford, Garaga, Métal Duquet, Les Pères Nature et plusieurs autres entreprises de la région.

Depuis 1983, l’organisme Au Bercail soutient les personnes vulnérables grâce à divers volets tels que la maison d’hébergement, l’accueil inconditionnel, la soupe populaire et, plus récemment, les apparts-école.