Un nouveau projet d'envergure pour l'AIS Beauce-Sartigan

L'Association pour l'intégration sociale (AIS) Beauce-Sartigan a annoncé officiellement l'acquisition d'une nouvelle bâtisse.

Après plusieurs mois de recherche, l'organisation a finalement trouvé une maison dans le centre-ville de Saint-Georges. L'objectif est de regrouper l'ensemble des services offerts sous un même toit.

Le chantier a déjà commencé avec la démolition interne. Au terme, ce projet de 1,5M$ offrira aux membres un milieu de vie comprenants des salles de répits, des salles de socialisation, une terrasse et un espace gazonné. L'endroit accueillera également un centre de jour et le plateau de travail.

« Nous sommes très fiers de ce beau projet qui assurera un milieu de vie unique et novateur à nos membres. Un Centre de jour (21 ans et plus) qui pourra accueillir davantage de personnes en créant de nouvelles places en plus de libérer notre liste d'attente. Une salle d'entraînement sera créée au sous-sol et des salles de répits à l'étage et au rez-de-chaussée. L'AIS pourra ainsi quadrupler sa superficie », a précisé Emmanuel Rodrigue, directeur de l'AIS.

La campagne de sociofinancement pour ce projet sera lancée ce jeudi 22 mai.