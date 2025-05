Séverine Hilaric reçoit le prix Créativité intervention jeunesse

Lors d'une cérémonie qui s'est tenue au Capitole de Québec le 22 mai, le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse, Mathieu Lacombe, a décerné le prix Créativité intervention jeunesse à Séverine Hilaric.

Ce prix Reconnaissance jeunesse, pour les 18 ans et plus, souligne une approche originale et de nouveaux outils utilisés dans des méthodes d'interventions créatives.

Séverine Hilaric est intervenante jeunesse au Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud depuis 2019. Son implication est saluée tant par les écoles que par les partenaires communautaires, qui reconnaissent en elle une actrice clé de la jeunesse dans sa région. En favorisant la participation active des jeunes dans des projets significatifs et novateurs, Séverine Hilaric leur permet de développer des compétences transférables dans des domaines variés, en plus de créer chez eux un fort sentiment d'appartenance. Son approche créative et bienveillante permet aux jeunes de s'épanouir, tout en créant des liens précieux avec leur communauté.

« Je suis agréablement surprise par ce prix et très reconnaissante d'avoir été récompensée par le secrétariat à la jeunesse », a confié l'intervenante. « Ce sont mes collègues qui m'ont inscrite sans que je le sache! Je suis tellement fière du travaille de mes jeunes, car c'est grâce à eux que tout cela a été possible. Cela me motive encore plus et à donner mon 1000% pour créer de nouveau projet pour les jeunes et AVEC eux! »

Elle a ainsi reçu une bourse de 1 500 $ et un trophée conçu par Julie Potier et Fany Ritcher Lamontagne, toutes deux diplômées du baccalauréat en design de produits de l'Université Laval. Le concept du trophée a été retenu par le Secrétariat à la jeunesse à l'issue d'un concours tenu à l'automne 2023.