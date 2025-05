L'objectif de collecte dépassé à la Marche pour l’Alzheimer

La 18e Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de Patrimoine, qui a eu lieu ce dimanche matin à l’Espace Carpe Diem de Saint-Georges, a récolté quelque 26 256 $.

C'est au-delà de l'objectif de 25 000 $ qui avait été fixé par les responsables.

L’événement était bien sûr organisé par la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches et se tenait sous la présidence d’honneur d'Hugo Lehoux, fiscaliste et planificateur financier chez IG Gestion de patrimoine.

Un total de 112 marcheuses et marcheurs ont bravé le temps maussade et froid pour assurer leur périple sur les sentiers et les passerelles du Parc de l'Île Pozer.

Parmi eux, Gertrude Trépanier-Roy, une résidente de Courcelles, qui en était à sa 12e participation à l'événement. La dame de 82 ans ne s'est pas fait prier pour se placer parmi les premières sur la ligne de départ.

Tous les fonds amassés vont directement à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, qui offre différents services de consultation, de soutien et de la formation pour les personnes vivant avec un trouble cognitif ainsi que leur famille.

En Chaudière-Appalaches, 11 000 personnes sont atteintes de cette maladie, dont 1 100 en Beauce-Sartigan.

Signalons qu’une même marche avait lieu simultanément à Lévis.