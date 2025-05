Un grand héros de guerre encore trop méconnu

Nous reproduisons ici un texte de la capitaine Naomie Castonguay, officier des affaires publiques du 35e Groupe-brigade du Canada, et du capitaine retraité, Éric Marmen, directeur du Musée du Régiment de la Chaudière, portant sur le soldat Léo Major, qui sera mis à l’honneur sur un monument commémoratif du Souvenir, qui sera dévoilé à Lévis.

Le 31 mai prochain, à 15h, sur la Terrasse du Chevalier-de-Lévis, un monument commémoratif sera dévoilé en l'honneur des militaires canadiens de Lévis et de Chaudière-Appalaches morts au combat durant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée et la guerre d’Afghanistan.

Léo Major sera à l’honneur sur ce Monument commémoratif du Souvenir de Lévis. Un héros de guerre québécois dont les exploits durant la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée ont marqué l'histoire. Sa statue de bronze représentera la sentinelle qui veillera à préserver la mémoire de ceux qui sont disparus, mais dont nous devons nous souvenir. Elle symbolisera également le courage et la détermination de ces anciens combattants, particulièrement ceux du Régiment de la Chaudière et du 6e Régiment d’artillerie de campagne et perpétuera le souvenir d’un homme d’exception, Léo Major.

Mais pourquoi Léo Major?

«Je n'ai besoin que d'un œil pour viser» — Léo Major, débarquement de Normandie -

En 1940, Léo Major s'enrôle dans l'Armée canadienne et rejoint le Régiment de la Chaudière afin de prendre part au prochain déploiement vers l’Europe. Nous sommes alors au cœur de la Seconde Guerre mondiale et Léo Major souhaite servir son pays sur le front.

Dès le débarquement en Normandie, le 6 juin 1944, le soldat Major se distingue par son courage exceptionnel lors de l’attaque sur Juno Beach, devant Bernières-sur-Mer. Ce jour-là, lui et cinq autres soldats du Régiment de la Chaudière réussissent à détruire une partie du mur d'un bunker allemand, neutralisant ainsi un nid de mitrailleuses qui clouaient au sol les troupes canadiennes. Il capture également six soldats allemands, contribuant grandement à la réussite du débarquement sur la plage pour aider les Forces alliées à progresser malgré la résistance allemande.

Quelques jours plus tard, Léo Major est blessé par une grenade au phosphore lancée par un soldat ennemi. Cette explosion endommage gravement son œil gauche, réduisant ainsi sa vision de 80%. Les médecins l’informent alors que la guerre est terminée pour lui. Mais pour Léo Major, il est hors de question d’accepter cette décision. Déterminé à continuer à se battre, il insiste pour retourner au front et convainc ses supérieurs de le laisser reprendre du service, affirmant qu'il n'a besoin que d'un œil pour viser avec son arme. Ainsi, après une courte convalescence, il retourne au front comme tireur d'élite et patrouilleur pendant toute la durée de la Seconde Guerre mondiale.

Bataille de l’Escaut

«Je suis gelé et mouillé à cause de vous, alors vous allez payer» — Léo Major, Bataille de l’Escaut

Parmi ses exploits les plus remarquables, on compte la capture de nombreux soldats allemands à lui seul durant la bataille de l'Escaut.

Lors de cette bataille qui s'est déroulée en octobre 1944, Léo Major est envoyé en reconnaissance pour retrouver 50 soldats portés disparus. Pendant cette mission, il capture un soldat allemand et l’utilise pour localiser un poste de commandement ennemi. Grâce à sa ruse et son audace, il réussit à capturer, seul, 93 soldats allemands.

Subséquemment, Léo Major n’est une fois de plus pas épargné. À la suite de l’explosion d’une mine terrestre sous son véhicule qui tua les trois autres occupants, il est blessé gravement au dos et aux jambes. Cette fois-ci, le soldat Major est contraint de quitter le front. Il est évacué en Angleterre dans un hôpital militaire. Le diagnostic est sévère, Léo Major aura une longue convalescence qui le conduira finalement à retourner au Canada et à quitter l’Armée.

Mais qui d'autre que ce soldat d’exception pouvait défier son destin et revenir chez lui en toute quiétude? Léo Major s’enfuit de l’hôpital et réussit par ses propres moyens à retourner sur le continent européen et à réduire le temps de sa convalescence dans une ferme, avant de retrouver son unité qui combattait toujours aux Pays-Bas.

Libération de Zwolle

«La ville de Zwolle est libérée» – Léo Major, Libération de la ville de Zwolle

C’est aux Pays-Bas que notre héros québécois accomplit son action la plus glorieuse. Léo Major libère à lui seul Zwolle, une ville de 50 000 habitants.

Le 14 avril 1945, lui et son ami Willy Arsenault se portent volontaires pour effectuer une patrouille de nuit pour évaluer la force de la garnison allemande dans la ville de Zwolle. Malheureusement pour eux, le caporal Arsenault est tué au début de l’incursion. Déterminé à poursuivre sa mission et pour venger son ami tombé au combat, Léo Major décide de libérer seul la ville.

À l’aide de tactiques de guérilla, le soldat Major engage à la mitrailleuse des postes de garde et lance des grenades dans des zones stratégiques pour donner l'impression aux Allemands qu’il y a une attaque massive dans la ville. À l’aide de cette procédure, il réussit à libérer Zwolle de l’occupation allemande et par le fait même, empêche un bombardement destructeur de l’Aviation alliée prévu au lever du jour. Cette stratégie sème la panique parmi les troupes allemandes qui se retirent de la ville sans savoir que ces actions ennemies étaient l’œuvre d’un unique soldat du Régiment de la Chaudière. Grâce à son intervention inimaginable, Léo Major sauve des milliers de vies humaines d’une mort certaine.

Bien que Léo Major ait survécu à la Seconde Guerre mondiale, il n’en demeure pas moins qu’il revient au pays avec de nombreux traumatismes. Mais sa détermination à poursuivre le combat malgré ses blessures graves est un témoignage de sa résilience et de son dévouement envers ses camarades et sa mission de libération.

Bataille de Maryang San

«Accordez-moi carte blanche pour choisir mes hommes et garantissez-moi que chaque soldat recevra une bouteille de rhum et une permission après cette mission» – Léo Major, bataille de Maryang San

Après la Seconde Guerre mondiale, Léo Major retourne au Canada. Il se retire de l’Armée canadienne et trouve un travail comme tuyauteur à Montréal. Une profession stable qui lui permet de mener une vie relativement paisible.

Toutefois, son désir de servir à nouveau son pays refait surface lorsque la guerre de Corée éclate en 1950. Léo Major rejoint alors le 2e bataillon du Royal 22e Régiment et participe à plusieurs opérations importantes durant le conflit.

Son courage à toute épreuve et ses compétences militaires déterminantes consolident sa réputation de héros national lorsqu’il se distingue durant la bataille de Maryang San contre l’armée chinoise, en reprenant la colline 355, un point stratégique perdu en 1951 par une division américaine.

Sous son commandement, son peloton de 18 hommes résiste pendant trois jours aux attaques répétées des troupes chinoises composées de 14 000 hommes. Au cours de cette bataille, le sergent Major subit plusieurs blessures provoquées par des éclats d’obus et des combats rapprochés contre les soldats chinois. Il continue toutefois de diriger ses hommes et les tirs de mortier et d’artillerie avec courage contre les forces ennemies.

Après cette bataille qui en aurait ébranlé plus d’un et des blessures affligeantes en héritage, il insiste pour rester en Corée avec son unité. Après la fin de son service en Asie, Léo Major retourne au Canada où il reprend son emploi de tuyauteur, tout en menant une vie relativement discrète.

Léo Major est un symbole remarquable de la bravoure et de la résilience québécoise. Son appartenance au Régiment de la Chaudière, une unité militaire de Lévis et de la Beauce, renforce son statut de héros national, considérant que le Régiment de la Chaudière, composé de soldats francophones émérites, a joué un rôle crucial dans plusieurs batailles de la Seconde Guerre mondiale.

Pour ses exploits durant ce dernier conflit et pendant la guerre de Corée, Léo Major fut décoré à deux reprises de la Médaille de Conduite distinguée (D.C.M. - Distinguished Conduct Medal). Il demeure le seul Canadien à avoir obtenu deux D.C.M. dans deux conflits différents. Léo Major est décédé le 12 octobre 2008 à Longueuil. Par son exemple, il demeurera dans la mémoire des hommes un modèle inspirant de bravoure et de détermination. Le récit de ses exploits et de ses actions courageuses seront toujours rappelées par les gens d'aujourd'hui et de demain. Elles montrent comment un homme simple a donné sa vie pour la paix et la liberté.

Plusieurs livres et articles ont été écrits sur Léo Major. Un documentaire relatant ses exploits a vu le jour. Son visage devenu familier a été représenté sur un timbre-poste du Canada et sur l’étiquette d’une liqueur de gin québécoise. Le premier ministre du Québec, François Legault, a nommé une route au nord de la ville de Québec en son honneur. La Ville de Longueuil l’a aussi honoré en nommant un parc à son nom. Aux Pays-Bas, il est admiré et son histoire est enseignée dans les écoles. Dans ce pays, les gens le voient comme un héros et un libérateur. On y trouve des signes de gratitude partout. Mais, il manquait un élément, ici au Québec, pour marquer de façon significative la valeur inestimable de l’un de nos concitoyens.

C’est pourquoi Le Monument commémoratif du Souvenir de Lévis sera dévoilé à Lévis le samedi 31 mai sur la Terrasse du Chevalier-de-Lévis. Ce sera l’occasion de témoigner notre reconnaissance tardive, mais aux combien méritées, d’une nation, d’une ville, d’un régiment envers Léo Major.

Ce mémorial servira non seulement à honorer la mémoire d’un homme plus grand que nature, mais aussi à souligner les contributions remarquables des militaires de Lévis et de Chaudière-Appalaches morts au combat à des périodes cruciales de notre histoire. Ce mémorial se veut l’expression de la vaillance et du sacrifice déployés par des femmes et des hommes de chez nous, pour contrer les agressions et réinstaurer la liberté et la paix. Cette journée sera donc l’occasion de célébrer et de nous inspirer des actions de Léo Major et de la contribution des Québécois à l'histoire militaire mondiale. Le Régiment de la Chaudière vous y convie en grand nombre.

Capitaine Naomie Castonguay

Officier des affaires publiques du 35e Groupe-brigade du Canada

Capitaine retraité, Éric Marmen

Directeur du Musée du Régiment de la Chaudière

