Avis Public

Face aux défis croissants en matière d’inclusion et au manque de ressources dans les camps de jour municipaux, la MRC de La Nouvelle-Beauce a investit 20 000$ dans un projet visant à soutenir ses municipalités et leurs équipes d’animation. Ainsi, dès cet été, les animateurs de camp seront équipés d’outils pédagogiques ciblés et adaptés à ...