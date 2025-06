Nouvelle-Beauce: un guide pour aider les animateurs de camp de jour

Face aux défis croissants en matière d’inclusion et au manque de ressources dans les camps de jour municipaux, la MRC de La Nouvelle-Beauce a investit 20 000$ dans un projet visant à soutenir ses municipalités et leurs équipes d’animation.

Ainsi, dès cet été, les animateurs de camp seront équipés d’outils pédagogiques ciblés et adaptés à leur réalité.

Le projet est né d’un constat largement partagé sur le territoire : les municipalités font face à des besoins grandissants d’accompagnement individuel (ratio 1:1), à un manque de ressources spécialisées et à des défis persistants en matière de recrutement et de formation du personnel.

Pour répondre à cet enjeu, une équipe de projet intersectorielle a été formée pour identifier une solution efficace, rapide à implanter et durable. Elle regroupait des professionnels de la MRC, du CISSS de Chaudière-Appalaches, du Cégep de Beauce-Appalaches, d’organismes spécialisés et de travailleurs en loisirs.

Plutôt que de réinventer la roue, l’équipe a entrepris un travail de repérage rigoureux et a découvert un outil existant répondant précisément aux besoins identifiés sur le terrain : le guide « Complètement camp! ». Développé par Claude Jacques, professeure de psychologie au Cégep de Thetford Mines, et Karine Lavoie-Turcotte, travailleuse sociale, ce guide propose des repères concrets, simples et accessibles pour aider les animateurs de camps de jour à mieux comprendre et encadrer les enfants dans leur quotidien. Riche en conseils pratiques inspirés de la psychologie du développement, cet outil permettra aux jeunes animateurs de mieux intervenir, même sans formation spécialisée en intervention.

En complément au guide, une formation en ligne asynchrone a été conçue par les auteures, en collaboration avec le Cégep de Thetford Mines. Cette formation interactive permettra aux animateurs d’approfondir les notions du guide à travers des capsules vidéo, des exemples concrets et des outils pratiques.

Outiller la relève pour un été réussi

Grâce au soutien de la MRC, les 11 municipalités de La Nouvelle-Beauce recevront des exemplaires du guide et des accès à la formation en ligne pour ses animateurs. « On souhaite, par le biais de ces outils concrets, que les animateurs aient un bagage supplémentaire et la confiance nécessaire pour prendre en charge des groupes d’enfants. C’est important, parce qu’ils sont notre relève », a déclaré Gaétan Vachon, préfet de la MRC de La Nouvelle-Beauce.

Cette démarche s’inscrit dans une volonté plus large de la MRC d’accompagner ses municipalités, souvent confrontées à des ressources limitées, afin d’assurer une offre de service inclusive sur l’ensemble du territoire. En avril dernier, la MRC a d’ailleurs adopté une résolution pour soutenir les démarches visant à bonifier l’enveloppe gouvernementale dédiée à l’assistance en loisir, notamment pour l’accompagnement dans les camps de jour.