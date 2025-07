Le Jardin des Pins: un lieu pour ceux qui ne peuvent pas jardiner à la maison

Pour permettre aux citoyens qui n’ont pas la possibilité de cultiver des fruits et des légumes chez eux, des bénévoles de Notre-Dame-des-Pins ont mis en place le Jardin des Pins.

Marie-Lou Lessard, résidente de la municipalité, préparait ce projet depuis plusieurs années, mais faute de bénévoles, il n’a été mis en place que récemment. « Ça fait déjà deux-trois ans qu’il y a des bacs sur pieds disponibles, mais les gens ne s’en servaient pas beaucoup. C’était surtout l’école et le camp de jour qui en faisaient un projet pendant l’été », a-t-elle expliqué à EnBeauce.com. Un comité de cinq volontaires a donc été formé au printemps dont une habitante de Saint-Georges et un employé des Serres Saint-Georges. « Sans les bénévoles, on n’aurait jamais pu partir ça. C'est beaucoup de travail, mais quand on est plusieurs ça va bien! »

Depuis, le comité s’occupe de la gestion et de l’entretien du jardin. Les membres ont également planté des arbres fruitiers.

Situé près du Manoir de la Roselière, cet espace abrite 14 bacs, dont sept qui sont actuellement occupés. L’objectif étant de permettre aux gens qui aimeraient jardiner, mais qui n’ont pas la place chez eux de louer les bacs pour y cultiver ce qu’ils veulent. Marie-Lou est aussi entrée en contact avec le Manoir pour proposer à des résidents de venir s'occuper d'un bac puisque certains sont sur pieds. Cette année, la location des espaces est gratuite.

À l’avenir, le comité souhaite faire une aire de repos pour créer un lieu de rassemblement.