Prévu le 3 mai prochain

Quelque 120 femmes conviées au Brunch Festif du Berceau

24 février 2026
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

L'organisme Le Berceau tiendra ce printemps son tout premier Brunch Festif, auquel sont conviées quelques 120 femmes.

Le tout se passera à La Cale du Gouvernail, de Saint-Georges, le dimanche 3 mai prochain. L'événement est réservé aux femmes de 18 ans et plus.

Si l’objectif de cette journée est de s’amuser, se rassembler et créer un fort sentiment de solidarité entre femmes, rappellent les responsables de l'organisation, il vise également à soutenir financièrement la mission du Berceau, un organisme sans but lucratif qui soutient les jeunes mamans de 25 ans et moins en périodes prénatale et postnatale ainsi que leurs enfants.

Ainsi, tous les fonds amassés iront directement au Berceau qui offre un espace accueillant et bienveillant, propice aux échanges, pour les jeunes familles. Par des rencontres, des activités, du soutien individuel et un coup de pouce matériel, le groupe brise l’isolement et favorise un réseau d’entraide essentiel pour ces jeunes mamans.

Pour ce qui est du Brunch Festif, on propose de renverser la traditionnelle soirée de filles pour offrir un moment de rassemblement en plein jour, entre 11 h et 15 h. Au menu: mimosas, buffet, et micro gonflable, avec l’animation de DJ Trep, artiste local de la Beauce, qui invitera les femmes à chanter et à danser sur les incontournables succès d’hier et d’aujourd’hui. 

L’achat des billets en ligne est obligatoire et peut se faire en cliquant directement ici.

