La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.



Samedi 14 février

En tête-à-tête avec Pierre Boucher

L'impression que l'on a, lors d'une première rencontre avec Pierre Boucher, c'est celle de se trouver en face d'un bon bonhomme. Et c'est la bonne!

Conférence de Jean-Rock Morin sur l’histoire de l’acériculture

L'auteur Jean-Rock Morin livrera une conférence sur l’histoire de l’acériculture, le dimanche 1er mars, au sous-sol de la bibliothèque de Saint-Benoît-Labre.





Saint-Frédéric brillera de 175 lumières toute l'année

C'est en janvier dernier qu'une cinquantaine de lanternes chinoises biodégradables se sont envolées dans le ciel de Saint-Frédéric, marquant symboliquement les premières lueurs d’une année de célébrations, afin de souligner les 175 ans de fondation de la petite localité.

Dimanche 15 février





Pluie de médailles pour les nageurs de la Beauce

Les athlètes du Club de natation régional de Beauce ont récolté pas moins de 33 médailles, lors de deux compétitions tenues dernièrement à Pont-Rouge.





Retour en images sur le concours de sculptures sur neige

Le concours annuel de sculptures sur neige organisé la Ville de Saint-Georges, qui s'est clos ce matin par la remise des prix aux plus belles réalisations, a de nouveau été un véritable succès.

Lundi 16 février





Les 39 athlètes beaucerons sont prêts pour la 60e Finale des Jeux du Québec

Les membres de la délégation de la Chaudière-Appalaches se sont réunis ce dimanche pour la rencontre pré-départ en préparation à la 60e Finale provinciale des Jeux du Québec, qui aura lieu du 27 février au 7 mars prochain à Blainville.

Un nouveau service de transport médical héliporté arrive en région

À la suite d'un appel d'offres public lancé en août dernier, le gouvernement confirme l'attribution d'un contrat d'une durée de cinq ans pour 45,8 millions $ à l'entreprise canadienne Summit Helicopters, de Kamloops, en Colombie-Britannique, visant à fournir les hélicoptères permettant la mise en place d'un transport médical héliporté.





Poulin amène son équipe en finale et établit un record

Ce sont les deux buts de Marie-Philip Poulin qui ont permis à l'équipe canadienne de hockey féminin, d'atteindre la finale olympique contre leurs éternelles rivales américaines, en défaisant la Suisse par la courte marque de 2 à 1 aujourd'hui.



Mardi 17 février





Une résidence touchée par un incendie à Frampton

Le Service de Sécurité Incendie de Frampton a été appelé, ce mardi matin, pour un feu de résidence située au numéro 73, sur la route 275, proche de la tour d'eau.





L’Aérofête de Beauce animera à nouveau le ciel de Saint-Georges le 24 juin

Après les Snowbirds, l’Aérofête de Beauce – Ultima Fenestration confirme la venue de trois autres formations de performeurs d’exception qui feront rugir le ciel de Saint-Georges le 24 juin prochain.





Plus de 270 participants au Challenge des pros

Plus de 270 élèves ont participé aujourd'hui, dans huit disciplines différentes, aux compétitions du Challenge des pros, qui s'est déroulé au centre de formation professionnelle Pozer (CFP Pozer) de Saint-Georges.



Mercredi 18 février





Une cuisine centrale de production pour Les Pères Nature

L’entreprise agroalimentaire Les Pères Nature vient de faire l’acquisition d’un entrepôt de 17 000 pieds carrés, situé dans le parc industriel de Saint-Georges, qui sera converti en cuisine centrale de production.



Une conférence de Pierre Pomerleau au 31e Souper d’affaires de prestige

Le président exécutif du conseil d’administration du Groupe Pomerleau, Pierre Pomerleau, sera le conférencier invité du 31e Souper d’affaires de prestige, qui se tiendra le jeudi 30 avril prochain, au Centre de congrès Le Georgesville.

Solarcom ferme définitivement son usine de Beauceville

L’entreprise Solarcom a annoncé, ce mercredi 18 février, la fermeture définitive de son usine de Beauceville. Fondée en 2007 dans la municipalité, la compagnie spécialisée dans la fabrication de produits de fenestration en aluminium met ainsi fin à ses activités locales, une décision qui aura des répercussions sur les travailleurs de la région.

Pierre-Olivier Doyon vise un nouveau défi: le triathlon

Toujours avide de nouveaux défis, le malvoyant Pierre-Olivier Doyon se prépare pour son tout premier triathlon.



Jeudi 19 février





Fermeture de Solarcom: le maire Mathieu en «état de choc»

Le maire de Beauceville, Patrick Mathieu, est consterné par la fermeture de l'usine de de l'entreprise de fenestration Solarcom, annoncée hier en fin de journée.





Des consultations publiques sur le projet Axe Appalaches–Bas‑Saint‑Laurent

Hydro‑Québec amorce une nouvelle étape de consultation publique dans le cadre du projet Axe Appalaches–Bas‑Saint‑Laurent, qui vise le renforcement de son réseau de transport principal.





Adam Auclair met un terme à sa carrière de footballeur

Le secondeur Adam Auclair a annoncé, via son compte Instagram mercredi, mettre un terme à sa carrière de cinq saisons dans la Ligue canadienne de football (LCF).





Revivez la finale des Jeux olympiques de Marie-Philip Poulin à Beauceville

Il ne fallait pas être en retard, ce jeudi 19 février, dans le cadre de la finale du hockey féminin des Jeux olympiques d'hiver de Milano-Cortina, à la chapelle Fraser de Beauceville, tant les partisans de l'équipe du Canada et les proches de Marie-Philip Poulin étaient au rendez-vous.

Vendredi 20 février





L'Amour est dans le pré: Alexandre tente d'être plus impliqué pour Ariane

Discret depuis le début de l’aventure, Alexandre se montre plus impliqué pour tenter de conquérir le cœur d’Ariane dans la 14e saison de L’Amour est dans le pré.





Course à la chefferie de la CAQ: Bernard Drainville de passage en Beauce

Plus d'une centaine de partisans sont venus entendre le candidat à la chefferie de la Coalition Avenir Québec, Bernard Drainville, lors d'un rassemblement tenu ce jeudi soir, au Georgio Resto-Bar de Saint-Georges.



Des travaux majeurs à venir pour l'ancien presbytère

Des travaux majeurs de rénovation devraient être entrepris au cours de l'année sur l'ancien presbytère de Saint-Victor.