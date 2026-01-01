Nous joindre
Avec une prestation musicale de Nathan Loignon

Une 3e soirée caritative «Lueur» programmée pour le 2 mai

durée 10h00
24 février 2026
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Le Comité d’Aide de Beauceville et le Comptoir régional de Beauce reviennent cette année encore pour présenter leur 3e soirée caritative Lueur, qui se tiendra au Club de golf de Beauceville, le 2 mai prochain.

L'événement sera marquée d'une prestation musicale du pianiste prodige de Saint-Prosper, Nathan Loignon.

Rappelons que cette soirée a pour objectif d’amasser des fonds qui seront entièrement investis dans des programmes et des initiatives destinés à aider les plus démunis. L'an dernier, plus de 27 000 $ avaient été amassés.

«Nous avons choisi le thème «Lueur» pour symboliser l’espoir que nous souhaitons apporter à ceux qui traversent des périodes difficiles, particulièrement dans un contexte d’inflation qui affecte durement les personnes seules et les jeunes familles de notre communauté», ont signalé les directrices des organismes, Isabelle Dion et Sylvie Fortin.

Le souper-spectacle comprend un repas complet quatre services, avec une consommation. Outre Nathan Loignon, les convives auront droit au spectacle du groupe Minuit moins quart, incluant les membres du duo The Twins Brothers.

Les billets sont offerts au coût de 250 $ chacun. Un reçu d’impôt de 150 $ sera émis pour chaque achat. Des partenaires peuvent aussi s'associer à l'événement afin de commanditer la soirée.

Pour l'achat des billets et des ententes de partenariat, prière de communiquer avec les directrices des deux organisations, soit Isabelle Dion (418 228-0560, poste 221), ou encore Sylvie Fortin (418 774-5444).

 

 

 

 

 

 

 

