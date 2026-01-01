Défi 28 jours sans alcool: plus de 11 000$ amassés en Chaudière-Appalaches

Pour la 13e présentation du Défi 28 jours sans alcool, 13 085$ ont été récoltés en Chaudière-Appalaches, et ce, grâce à 135 participants.

Cette collecte de fonds annuelle au profit de la Fondation Jean Lapointe a permis d'amasser 495 000 $ dans l'ensemble Québec. Elle a également permis de sensibiliser la population de la province aux dépendances, contribuant à éveiller les consciences et à encourager une réflexion collective sur la consommation d’alcool.

« Que l’on choisisse l’équipe de janvier ou celle de février, la mobilisation des Québécois a été remarquable cette année. Dans un contexte où une personne sur trois au Québec est affectée de près ou de loin par les dépendances, cette générosité est le moteur essentiel qui nous permet de soutenir les actions de la Maison Jean Lapointe partout dans la province », affirme Ann-Julie Tremblay, directrice générale de la Fondation Jean Lapointe.

En 2026, l’implication des participants, des parrains et donateurs a été telle que le don moyen a augmenté significativement cette année, passant de 71,78 $ à 76,3 $ par participant, soit une hausse de 6,3 %.

Le Défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe reviendra pour une 14e édition l’année prochaine.