Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Un total de 135 participants

Défi 28 jours sans alcool: plus de 11 000$ amassés en Chaudière-Appalaches

durée 14h00
2 mars 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Pour la 13e présentation du Défi 28 jours sans alcool, 13 085$ ont été récoltés en Chaudière-Appalaches, et ce, grâce à 135 participants.

Cette collecte de fonds annuelle au profit de la Fondation Jean Lapointe a permis d'amasser 495 000 $ dans l'ensemble Québec. Elle a également permis de sensibiliser la population de la province aux dépendances, contribuant à éveiller les consciences et à encourager une réflexion collective sur la consommation d’alcool.

« Que l’on choisisse l’équipe de janvier ou celle de février, la mobilisation des Québécois a été remarquable cette année. Dans un contexte où une personne sur trois au Québec est affectée de près ou de loin par les dépendances, cette générosité est le moteur essentiel qui nous permet de soutenir les actions de la Maison Jean Lapointe partout dans la province », affirme Ann-Julie Tremblay, directrice générale de la Fondation Jean Lapointe. 

En 2026, l’implication des participants, des parrains et donateurs a été telle que le don moyen a augmenté significativement cette année, passant de 71,78 $ à 76,3 $ par participant, soit une hausse de 6,3 %. 

Le Défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe reviendra pour une 14e édition l’année prochaine. 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une conférence de prestige sur la situation des francophones en Amérique du Nord

Publié à 11h00

Une conférence de prestige sur la situation des francophones en Amérique du Nord

Une conférence intitulée La situation des francophones en Amérique du Nord sera présentée à la Salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches, le lundi 16 mars à 19 h 30, par Claire-Marie Brisson. Cette conférence proposera un éclairage actuel et documenté sur les réalités linguistiques du continent. « Cette conférence invite la communauté ...

LIRE LA SUITE
En route vers 2027: immersion aux Jeux du Québec à Blainville

Publié hier à 16h15

En route vers 2027: immersion aux Jeux du Québec à Blainville

EnBeauce.com s’est rendu à Blainville cette semaine à l’occasion de la 60e finale des Jeux du Québec, dans le but de faire découvrir à la population beauceronne à quoi ressemble une ville hôte à un an de l’événement que Saint-Georges accueillera à l’été 2027. Alors que la 61e finale se tiendra en Beauce, il nous apparaissait pertinent d’aller sur ...

LIRE LA SUITE
Facture d’électricité: le Québec risque de «frapper un mur»

Publié hier à 14h00

Facture d’électricité: le Québec risque de «frapper un mur»

La Régie de l’énergie devrait avoir plus de pouvoir pour surveiller Hydro-Québec. Autrement, la facture de ses clients risque d’être salée, craignent trois associations qui représentent les consommateurs résidentiels, les PME et les grands industriels. Option consommateurs, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) et ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge