Par Claire-Marie Brisson

Une conférence de prestige sur la situation des francophones en Amérique du Nord

durée 11h00
2 mars 2026
Par Léa Arnaud, Journaliste

Une conférence intitulée La situation des francophones en Amérique du Nord sera présentée à la Salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches, le lundi 16 mars à 19 h 30, par Claire-Marie Brisson.

Cette conférence proposera un éclairage actuel et documenté sur les réalités linguistiques du continent. « Cette conférence invite la communauté collégiale et le grand public à réfléchir aux réalités linguistiques qui façonnent notre société », a souligné Bruno Gilbert, enseignant en Sciences de la nature et président du comité des conférences de prestige.

Professeure et chercheuse spécialisée en études françaises et francophones en Amérique du Nord, Claire-Marie Brisson a enseigné le français dans plusieurs universités américaines, notamment en Virginie, en Illinois, au Michigan et plus récemment à Harvard, au Massachusetts. Ses travaux portent sur les francophonies nord-américaines, qu’elle explore à travers des manuscrits anciens et diverses productions littéraires, chrétiennes, autochtones et médiatiques, ainsi que par l’étude des politiques linguistiques. 

Ses recherches et ses pratiques pédagogiques s’intéressent à l’héritage linguistique, à la durabilité culturelle et à la narration multimodale. Son approche se situe au croisement de l’analyse littéraire et historique, de la didactique des langues et de la recherche tournée vers le public, avec une attention particulière aux contextes franco-américains, canadiens et québécois.

« Accueillir une spécialiste de cette envergure afin d’aborder la place du français en Amérique du Nord, témoigne de notre engagement à valoriser la langue française et à réaffirmer son importance au sein de notre communauté collégiale », d'ajouter Caroline Bouchard, directrice générale.

D’une durée de 60 minutes, la conférence sera suivie d’une période de questions de 20 minutes, permettant aux participant(e)s d’échanger avec la conférencière.

Les billets sont disponibles au coût de 10 $ en admission générale à la billetterie en ligne ou en argent comptant à l’entrée le soir de la conférence.

