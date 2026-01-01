La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.



Samedi 21 janvier





Le français refusé au point de presse de Marie-Philip Poulin

À la suite de la défaite du Canada face aux États-Unis en finale du hockey féminin aux Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina, un incident survenu lors du point de presse de la capitaine Marie-Philip Poulin a provoqué une onde de choc au Québec.





Notre-Dames-des-Pins: Les frères Auclair initient les jeunes au flag football

Les frères Antony et Adam Auclair, originaires de Notre-Dame-des-Pins et anciens joueurs professionnels de football, étaient de retour dans leur village natal ce samedi 21 février dans le cadre des activités du centenaire de la municipalité.



Dimanche 22 février

Des paramédics manifestent devant Bernard Drainville à Saint-Georges

Une trentaine de paramédics de Chaudière-Appalaches et de l’Estrie se sont mobilisés ce jeudi 19 février à Saint-Georges, en marge d’un 5 à 7 organisé par le député de Beauce-Sud et ministre Samuel Poulin, qui recevait le candidat à la chefferie de la CAQ, Bernard Drainville.





Keven Cloutier honoré par la ligue devant ses partisans

Ce vendredi 20 février, au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges, Keven Cloutier a été intronisé au Temple de la renommée de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH), en marge du match opposant le Cool FM à l’Assurancia de Thetford Mines.

Lundi 23 février





Fusion de deux commerces de détail à Saint-Georges

Deux commerces de détail de Saint-Georges viennent d'annoncer, par voie de communiqué de presse, leur regroupement officiel.





Le député Jason Groleau demande de mettre fin au chaos en immigration

Le député fédéral de Beauce, Jason Groleau, demande au gouvernement de mettre fin au chaos libéral en immigration et d’apporter des ajustements pour aider les petites et moyennes entreprises dans les régions du Québec.





Un Beauceron témoin des événements à Puerto Vallarta

En congrès à Puerto Vallarta par affaires, le Beauceron Bruno Rancourt a été témoin des affrontements qui ont eu lieu dimanche, entre le cartel Jalisco Nueva Generación et les forces de l'ordre mexicaines.





La Voix: René Lajoie remporte son duel

René Lajoie, de Saint-Prosper, a remporté son premier Duel dans l’émission La Voix diffusée ce dimanche soir sur TVA.



Mardi 24 février



Guerre en Ukraine: «On ne se fait pas trop d'illusions», dit Sylvain Longchamps

«On a tous hâte que la guerre se termine ici, mais on ne se fait pas trop d'illusions.» C'est ce qu'a indiqué Sylvain Longchamps, un agronome originaire de Saint-Georges, qui vit et travaille dans l'Ouest de l'Ukraine, dans un message courriel à EnBeauce.com.





Taxibus Saint-Georges permet désormais la réservation en ligne

La Ville de Saint-Georges a annoncé, ce mardi 24 février, la modernisation de son service de Taxibus. En effet, le service offre maintenant à ses abonnés une nouvelle plateforme de réservation en ligne permettant de planifier, payer et suivre leurs déplacements en temps réel.





Deux jeunes Beaucerons misent sur les boules d’énergie

Originaires de Saint-Honoré-de-Shenley et de Courcelles, Mia Boucher et Xavier Lapierre ont lancé Joop Énergie alors qu’ils n’avaient que 17 ans.



Mercredi 25 février





Deux entreprises beauceronnes décrochent des contrats miniers

Les entreprises Pomerleau, établi à Saint-Georges, et Beauce Atlas, située à Sainte-Marie, ont obtenu des contrats dans le cadre du projet de mine Matawinie, développé par Nouveau Monde Graphite (NMG).



FédéCP Chaudière-Appalaches: une régionale en forte croissance

La régionale Chaudière-Appalaches, de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP), présente une forte croissance, en raison notamment de l'engagement de ses bénévoles, et du soutien de ses composantes qui sont membres de l'organisme.



Jeudi 26 février





Ferme Roquet: des performances laitières récompensées

La Ferme Roquet, une entreprise familiale du rang Jersey-Nord à Saint-Côme-Linière, vient de remporter deux prix pour la qualité de sa production laitière et d'élevage.





Un choix crève-cœur pour Luce Lacroix qui tourne la page de la Maison de la famille

Après près de trois décennies à la direction de la Maison de la famille Nouvelle-Beauce et Centre de pédiatrie sociale, Luce Lacroix a choisi de se consacrer entièrement à sa nouvelle mission comme mairesse de la ville de Sainte-Marie.



Vendredi 27 février





Vitres brisées à Saint-Georges: le conducteur s'est rendu à la police

Un conducteur a brisé plusieurs vitres de la SAQ ce jeudi soir à Saint-Georges, alors qu'il effectuait des drifts sur le stationnement.





Manon Bougie élue au conseil d’administration de l’UMQ

La mairesse de la Ville de Saint Georges, Manon Bougie, vient d'être élue représentante régionale, au conseil d'administration de l’Union des municipalités du Québec (UMQ).





Un nouvel espace immersif unique au Canada s'installe à Saint-Georges

Le projet Ellipse, un nouvel espace immersif unique au Canada, ouvrira ses portes à Saint-Georges dès le mois de juin prochain.





Détour infernal: un défi relevé avec brio par les étudiants-comédiens

La première représentation de Détour infernal, interprétée par la troupe de théâtre L’Épisode du Cégep Beauce-Appalaches a eu lieu ce jeudi soir à la Salle Alphonse-Desjardins.