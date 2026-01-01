Infos pratiques
Congé de Pâques: voyez ce qui est ouvert ou fermé
Par Salle des nouvelles
En ce long congé pascal, de nombreux commerces et services verront leurs horaires modifiés, alors que d’autres seront fermés.
Afin d'éviter toute surprise, découvrez les établissements qui resteront ouverts et ceux qui fermeront leurs portes durant cette fin de semaine de Pâques.
Dimanche 5 avril
Ouvert:
Certaines épiceries
Cinémas
Dépanneurs
Pharmacies
Les succursales SAQ Express
Fermé:
Les institutions bancaires
Épiceries
Commerces et centres commerciaux
SAQ (Sélection et Dépôt) et SQDC
Le Carrefour Saint-Georges ainsi que Les Galeries de la Chaudière (sauf le restaurant Mikes) sont fermés ce dimanche. La clientèle pourra retourner faire ses achats à partir de lundi aux heures habituelles.
Le Cinéma Centre-Ville de Saint-Georges et le Cinéma Lumière de Sainte-Marie seront ouverts dimanche et lundi.
Lundi de Pâques (6 avril)
Ouvert:
Cinémas
Épiceries
Dépanneurs
Pharmacies
Centres commerciaux
Institutions bancaires
SAQ et SQDC
Fermé:
Point de services fédéraux et provinciaux
Centres de services de la SAAQ
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