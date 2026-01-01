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Gala les Pléiades – Prix d’Excellence

L'ADOberge remporte le prix Organisme communautaire et Fondation

durée 14h00
20 mai 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

L'ADOberge a été récompensé lors du 25e Gala les Pléiades – Prix d’Excellence, organisée par la Chambre de commerce et d’industrie du Grand Lévis (CCIGL) le 14 mai.

L'organisme qui a une maison à Lévis et une à Saint-Georges a été lauréate dans la catégorie Organisme communautaire et Fondation. 

Rappelons que cet organisme communautaire offre un service d’hébergement temporaire pour les adolescents de 12 à 17 ans vivant des difficultés et qui désirent entreprendre volontairement une réflexion et passer à l’action pour résoudre une situation problématique dans leur famille ou dans leur vie personnelle.

« C’est avec une immense fierté que nous recevons cette reconnaissance, qui met en lumière le travail, l’engagement et la passion de toute notre équipe. Ce prix revient aussi à notre conseil d’administration, nos bénévoles, nos partenaires, nos donateurs et à toute la communauté qui croit en notre mission et qui choisit d’investir dans la jeunesse », a souligné la direction par communiqué. 

Au total 62 finalistes, des entreprises et organisations de la communauté d’affaires du Grand Lévis et de Chaudière-Appalaches, se sont réunis ce soir là pour la remise de prix des différentes catégories.

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