Le Communautaire à boutte manifeste à Québec

Le parvis de l’Assemblée nationale du Québec était couvert de professionnels du milieu communautaire venus par milliers revendiquer une meilleure considération ce jeudi.

Le mouvement Le Communautaire à boutte, regroupant plus de 1 800 organismes à travers la province, organisait cette mobilisation nationale aujourd’hui, de 11 h à 14 h.

Près de 10 000 personnes venues de partout au Québec se sont donnés rendez-vous devant l'Assemblée nationale pour s'adresser aux dirigeants. Environ 150 personnes se sont déplacées pour représenter le territoire de Beauce-Etchemins.

Selon Olivier Turcotte, responsable des communications à la CDC Beauce-Etchemins, près de 500 personnes de Chaudière-Appalaches étaient sur place.

Le beau temps était du côté des manifestants qui, d’après nos informations, n'ont causé aucun débordement. Le tout semblait bien organisé et efficace.

« C’était très inspirant, il y avait beaucoup de monde. Certains représentants des partis d’opposition sont venus nous rencontrer aussi. Donc que du positif », a-t-il précisé.

Pour rappel, en grève depuis le 23 mars, les organismes communautaires réclament:

- des conditions de travail décentes pour les travailleuses et travailleurs du communautaire;

- un financement suffisant à la mission;

- une reconnaissance pleine et entière des organismes;

- la protection de l’autonomie et la fin du financement précaire;

- un engagement clair à investir dans le modèle communautaire comme pilier stratégique.

