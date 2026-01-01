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Plus de 150 représentants de Beauce-Etchemins

Le Communautaire à boutte manifeste à Québec

durée 15h00
2 avril 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

Le parvis de l’Assemblée nationale du Québec était couvert de professionnels du milieu communautaire venus par milliers revendiquer une meilleure considération ce jeudi.

Le mouvement Le Communautaire à boutte, regroupant plus de 1 800 organismes à travers la province, organisait cette mobilisation nationale aujourd’hui, de 11 h à 14 h.

Près de 10 000 personnes venues de partout au Québec se sont donnés rendez-vous devant l'Assemblée nationale pour s'adresser aux dirigeants. Environ 150 personnes se sont déplacées pour représenter le territoire de Beauce-Etchemins.

Selon Olivier Turcotte, responsable des communications à la CDC Beauce-Etchemins, près de 500 personnes de Chaudière-Appalaches étaient sur place.

Le beau temps était du côté des manifestants qui, d’après nos informations, n'ont causé aucun débordement. Le tout semblait bien organisé et efficace.

« C’était très inspirant, il y avait beaucoup de monde. Certains représentants des partis d’opposition sont venus nous rencontrer aussi. Donc que du positif », a-t-il précisé.

Pour rappel, en grève depuis le 23 mars, les organismes communautaires réclament:
- des conditions de travail décentes pour les travailleuses et travailleurs du communautaire;
- un financement suffisant à la mission;
- une reconnaissance pleine et entière des organismes;
- la protection de l’autonomie et la fin du financement précaire;
- un engagement clair à investir dans le modèle communautaire comme pilier stratégique.
 

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