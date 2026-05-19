Entrevue vidéo
En amour, je dis non à la violence: un jeu pour sensibiliser les jeunes et les adultes
Dans l’objectif de sensibiliser les jeunes différemment, l’organisme Havre l’Éclaircie a créé un jeu de carte intitulé « En amour, je dis non à la violence. »
« On a réalisé que oui ça se jouait avec des jeunes, mais chez les adultes également », a expliqué Véronique Mercier, responsable des communications au Havre l’Éclaircie. « On aura pas forcément la même perspective ou le même exemple, mais ça peut s’appliquer des deux côtés (adolescent ou adulte). »
Le jeu se présente en trois catégories de cartes: drapeau rouge et drapeau vert, ta relation te donne des ailes ou pas, t’en penses quoi de. Plusieurs sont abordés au travers afin d’ouvrir la discussion, d’entendre les opinions des participants et de souligner aussi parfois les points positifs d’une relation, pour ne pas se concentrer uniquement sur le négatif.
« Le jeu ça permet un échange moins formel, ça favorise les discussions et le partage. C’est une toute autre façon d’aller chercher les gens », a souligné Véronique Mercier.
Rappelons que le Havre l’Éclaircie est une maison d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants.
Pour en savoir plus ou pour vous procurer le jeu, au coût de 30 $, consultez le site web du Havre l'Éclaircie, que l'on peut joindre en cliquant directement ici. Une grande partie du montant est reversé à la mission de l'organisme.
Visionnez l'entrevue vidéo complète pour découvrir le jeu.
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