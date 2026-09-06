Lundi 7 septembre
Ouvert ou fermé pour la fête du travail?
Le prochain jour férié au Québec sera ce lundi 7 septembre à l'occasion de la fête du Travail. Plusieurs commerces et entreprises de services sont donc fermés alors que d'autres demeurent ouverts.
Afin de ne pas vous frapper le nez contre une porte fermée, l’équipe d’EnBeauce.com vous présente la liste non exhaustive de ce qui est ouvert et ce qui est fermé :
Ouvert
- Dépanneurs et tabagies
- Stations-service
- Librairies
- Restaurants
- Certaines pharmacies
- Hôpitaux
- Seules les succursales de la SAQ Express seront ouvertes selon leurs heures habituelles.
Fermé
- Épiceries
- Canac et Rona
- Centres commerciaux
- Bureaux de Postes Canada (pas de livraison du courrier)
- Bureaux de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ)
- Bureaux de Passeport Canada
- Banques/Caisses
- Les bureaux gouvernementaux et municipaux
- Les bibliothèques
À Saint-Georges
- Le Carrefour Saint-Georges sera fermé.
- La SAQ sera fermée.
- La SQDC sera fermée.
À Sainte-Marie
- Les Galeries de la Chaudière seront fermées pour la fête du Travail, à l'exception de la Pharmacie Brunet et et du restaurant Mikes.
- La SAQ sera fermée.
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