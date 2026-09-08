Journée internationale de l'alphabétisation: Alphare interpelle les partis politiques

L'organisme de Saint-Georges, Alphare, profite de la Journée internationale de l'alphabétisation, célébrée ce mardi 8 septembre, pour interpeller les partis politiques québécois sur l'analphabétisme, un enjeu qui touche un nombre grandissant de personnes dans la province.

Selon les plus récentes statistiques du Programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA), la proportion de Québécois de 16 à 65 ans vivant avec de grandes difficultés en lecture et en écriture est passée de 19 % à 22 %. Plus d'un adulte québécois sur cinq serait ainsi faiblement alphabétisé, soit plus de 1,2 million de personnes.

Alphare se joint au Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec et à l'ensemble des organismes du milieu pour réclamer des partis politiques qu'ils prennent position sur cet enjeu en campagne électorale.

La campagne « Il est temps d'agir » propose notamment la mise en place d'un programme d'aide financière pour les adultes en démarche d'alphabétisation, un soutien financier accru aux organismes du milieu, ainsi que des mesures pour favoriser l'inclusion numérique et l'accès à l'information et aux services publics.

Les 129 organismes d'alphabétisation populaire du Québec font état d'un manque à gagner annuel de plus de 22,5 millions de dollars pour financer leur mission.

Des impacts qui dépassent la lecture

Les adultes peu alphabétisés sont plus susceptibles de vivre des problèmes de santé, ont un accès réduit à la formation continue et à l'emploi, et affichent des revenus plus bas, selon les données citées par l'organisme. Ils sont aussi plus à risque de connaître le chômage à long terme, une réalité qui touche également leurs enfants dans une proportion plus élevée.

La transition numérique des services gouvernementaux accentue par ailleurs ces inégalités. En effet, une personne sur quatre n'utilise pas les services en ligne, une proportion plus marquée chez les personnes à faible revenu, peu alphabétisées ou immigrantes.

Pour rappel, en Beauce-Sartigan, Alphare offre de l'aide pour apprendre à lire, écrire, compter et utiliser les technologies, sur rendez-vous, en individuel ou en petits groupes. L'organisme propose entre autres des ateliers de lecture, d'écriture et de calcul, une révision des notions de base pour les adultes en retour aux études, une formation de base sur les outils informatiques ainsi qu'un café Internet.

Toute personne de 16 ans et plus intéressée par ces services peut communiquer avec l'équipe d'Alphare au 418 226-4111 ou à info@alphare.ca.