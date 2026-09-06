Saint-Georges: les pompiers remettent 2 200$ au Club Inner Wheel

Les pompiers de Saint-Georges ont officiellement remis un chèque de 2 200$ au Club Inner Wheel Saint-Georges lors d'une rencontre tenue à la caserne jeudi soir.

Cette somme a été récoltée lors du lav-o-thon du 22 août dernier où ils ont nettoyé environ 400 véhicules dans le stationnement du centre commercial Place Centre ville.

« Cette année la demande va exploser. (...) L'an dernier on a nourris 68 enfants pendant l'année scolaire, ce qui fait environ 6 700 repas », ont expliqué les représentantes du Club Inner Wheel. « Ça avait doublé par rapport à l'année d'avant. Ces enfants-là, ils seront pas plus riches cette année, ils mangeront pas plus. On a aussi habillé 250 enfants. »

Sur place, les représentantes ont également pu expliquer leurs services aux participants et ont collecté 800 $ en don direct.

À la remise de chèque, elles ont eu l'opportunité de visiter la caserne des pompiers.