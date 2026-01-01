Campagne Biscuit sourire: plus de 85 000 $ récoltés pour l'APHC

C'est un montant remarquable de 85 622 $ qui a été remis à l’Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC), représentant la totalité des ventes de Biscuit sourire, réalisées dans trois restaurants Tim Hortons de Saint-Georges.

L'organisme a eu l’honneur d’être choisi pour une neuvième année consécutive comme bénéficiaire de cette campagne qui s'est tenue du 27 avril au 3 mai.

«Cette campagne a connu un succès inégalé chez nous. Merci aux citoyens, aux entreprises, aux employés des restaurants Tim Hortons et à nos fidèles bénévoles. Vous avez tous contribué à faire de cette semaine un événement marquant pour notre communauté», a mentionné François Drouin, président de l’APHC.

Les fonds amassés contribueront directement à améliorer et à maintenir l'offre de services afin de poursuivre la mission auprès des personnes en situation de handicap. Signalons que l'Association compte des installations à Saint-Georges et à Saint-Joseph-de-Beauce.

«C’est une immense fierté de s’impliquer dans une cause aussi importante. Les besoins sont grands et nous sommes heureux de pouvoir contribuer concrètement à notre communauté. Les résultats obtenus cette année nous rendent particulièrement fiers», ont fait savoir les propriétaires des bannières de Tim Hortons à Saint-Georges, Vicky Poulin et Édouard Veilleux.