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Dès aujourd'hui

Le CISSS de Chaudière-Appalaches devient Santé Québec Chaudière-Appalaches

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15 juin 2026
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Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Dès aujourd'hui, le Centre intégré de santé et services sociaux de Chaudière-Appalaches devient Santé Québec Chaudière-Appalaches.

Ce changement s'inscrit dans le contexte de l'intégration de l'établissement régional à la grande entité nationale qu'est Santé Québec. Il vise à faciliter la compréhension du réseau de la santé et des services sociaux, tant pour les citoyennes et citoyens de la région que pour l’ensemble des Québécoises et Québécois. Tous les établissements de santé et de services sociaux du Québec adoptent ainsi une appellation harmonisée, plus cohérente et plus facilement reconnaissable.

Cette évolution permet d’offrir à la population une référence claire et cohérente partout au Québec. En regroupant l’information sous une identité commune, Santé Québec facilite le repérage des services et renforce la compréhension du réseau. 

La nouvelle appellation et l’identité visuelle, élaborées par des membres des équipes de communication des établissements du réseau, seront déployées progressivement dans les communications numériques et imprimées, à court, moyen et long terme.

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