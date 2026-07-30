Voie de contournement ferroviaire à Lac-Mégantic: une pétition réclame un référendum

Quelques jours après l’approbation du projet de voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic par l’Office des transports du Canada (OTC), une pétition citoyenne demande à la Ville de permettre à la population de se prononcer officiellement sur le projet.

Lancée par un citoyen de Lac-Mégantic, Francis Paré, la pétition comptait, au moment d’écrire ces lignes, 624 signatures sur un objectif de 1 000, en une dizaine de jours.

Cette dernière demande la tenue d’un référendum consultatif sur le projet de voie de contournement proposé. Les signataires souhaitent que la population puisse répondre à une question simple: « Êtes-vous pour ou contre le projet de voie de contournement ferroviaire proposé pour Lac-Mégantic? »

Dans le texte accompagnant la pétition, Francis Paré soutient que l’approbation récente de l’Office des transports du Canada ne devrait pas mettre fin au débat citoyen sur l’acceptabilité sociale, les impacts environnementaux, les coûts et les conséquences à long terme du projet.

« Parce qu’une décision qui transformera notre territoire pour des générations mérite d’être entendue par les citoyens », peut-on lire dans le texte de présentation.

Une demande adressée à la Ville

La pétition s’adresse d’abord à la Ville de Lac-Mégantic, à qui les signataires demandent de permettre à la population de se prononcer officiellement. En cas de refus, ils demandent aussi aux gouvernements du Québec et du Canada, qui financent le projet, de prendre en considération la volonté exprimée par les citoyens et d’évaluer les moyens appropriés pour qu’une consultation démocratique puisse avoir lieu avant la poursuite du projet.

Le texte rappelle que les municipalités de Nantes et de Frontenac ont déjà consulté leurs citoyens et que plusieurs préoccupations demeurent dans la région. Les signataires évoquent notamment les impacts possibles sur l’environnement, les milieux humides, les terres agricoles, les ressources en eau et les communautés directement touchées.

La pétition insiste toutefois sur le fait que cette demande ne vise pas à nier la tragédie ferroviaire de 2013 ni le besoin de sécurité ferroviaire. « Elle vise plutôt à permettre aux citoyens de participer pleinement à une décision historique qui aura des conséquences pour les générations actuelles et futures », peut-on lire.

Un projet qui ne fait toujours pas l'unanimité

Dans une publication diffusée sur Facebook, Francis Paré élargit son appel aux citoyens du Québec et du Canada, en rappelant que le projet est financé par des fonds publics.

Il affirme que plusieurs citoyens de Lac-Mégantic, Frontenac et Nantes expriment depuis des années leur opposition à la voie de contournement proposée. Parmi les préoccupations citées figurent la destruction de milieux naturels et de terres agricoles, les impacts sur des résidences et des puits, le déplacement des risques vers d’autres citoyens, le coût public du projet et la conviction que d’autres solutions auraient pu être étudiées.

« Au-delà de la voie de contournement, il est question d’un principe fondamental : est-il normal qu’un projet de plus d’un milliard de dollars soit réalisé sans que les citoyens qui en subiront les conséquences puissent voter sur la question? », écrit-il.

Le montant évoqué dans sa publication s’inscrit dans les critiques formulées par certains opposants au projet au cours des derniers mois. De son côté, l’OTC a récemment approuvé la construction de la voie de contournement, sous réserve de plusieurs conditions, notamment en matière de suivi environnemental, d’eau potable, de milieux humides, de bruit, de vibrations et de dynamitage.

La voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic est un dossier suivi depuis plusieurs années. Le projet a été présenté à l’origine comme une réponse à la tragédie du 6 juillet 2013, qui a coûté la vie à 47 personnes et détruit une partie du centre-ville.

Depuis, le tracé proposé, les expropriations, les coûts, les impacts environnementaux et l’acceptabilité sociale continuent de diviser une partie de la population.

Avec cette pétition, Francis Paré et les signataires veulent ramener la question du référendum au cœur du débat public. « Après plus de 13 années d’études, de discussions et de démarches, il est temps que la population puisse enfin exprimer clairement sa volonté », indique le texte de la pétition.

La démarche citoyenne survient alors que le projet vient de franchir une étape importante sur le plan administratif, mais que plusieurs groupes et citoyens estiment que le débat démocratique n’est pas terminé. La pétition est visible en ligne en cliquant ici.