Une vingtaine de personnes présentes au Boisé des Anges

Une vingtaine de personnes se sont présentées au Boisé des Anges organisé ce samedi par Parents d'Anges Beauce-Etchemins.

La météo de Saint-Georges a eu raison de cet événement de commémoration permettant aux familles de planter un arbre en hommage à leur enfant parti trop tôt. Plusieurs arbres sont donc encore disponibles si des familles sont intéressées.

Selon Diane Dulac, directrice générale de l'organisme, l'édition 2027 du Boisé des Anges sera différente des années précédentes.

Rappelons que Parents d’Anges Beauce-Etchemins est un organisme à but non lucratif dont la mission est d’offrir du soutien aux personnes touchées par le deuil périnatal ainsi que de sensibiliser la communauté à cette réalité. Rappelons que le deuil périnatal désigne la perte d’un enfant pendant la grossesse, à la naissance ou au cours de sa première année de vie.

L’organisme accompagne également les personnes vivant des difficultés liées à la fertilité ou à l’infertilité. Une grossesse sur quatre se termine malheureusement par une perte périnatale. Pourtant, ce type de deuil demeure peu reconnu, laissant souvent les parents dans l’isolement et l’incompréhension. Grâce à ses différents services, Parents d’Anges Beauce-Etchemins offre un espace d’écoute, de partage et d’accompagnement aux personnes touchées.