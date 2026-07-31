À la Maison de la culture
Un frigo-partage inauguré à Saint-Joseph-de-Beauce
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a récemment inauguré un frigo-partage à l’extérieur de la Maison de la culture, située au 139, rue Sainte-Christine.
Accessible en libre-service, ce réfrigérateur permet aux citoyens de déposer ou de prendre gratuitement de la nourriture. Il est également accompagné d’une armoire destinée aux aliments non périssables.
Ce type d’initiative vise à favoriser l’entraide, à réduire le gaspillage alimentaire et à soutenir les personnes vivant une situation d’insécurité alimentaire.
La Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Joseph a contribué au projet en octroyant un montant de 500 $ pour l’achat du réfrigérateur.
« Nous sommes très privilégiés d’avoir obtenu le soutien du milieu pour mettre place ce nouveau service. Nous invitons les citoyens, les organismes et les entreprises à utiliser, à bonifier ou à promouvoir le frigo-partage », a indiqué Catherine Bossé, adjointe aux loisirs de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce.
La Ville précise qu’une section réservée aux produits d’hygiène féminine sera aussi mise en place prochainement, grâce à l’initiative d’une citoyenne de Saint-Joseph.
Les citoyens qui souhaitent contribuer peuvent y déposer des surplus alimentaires, comme des récoltes de jardin, des boîtes-repas restantes ou de la nourriture provenant d’un rassemblement. Les aliments déposés doivent être identifiés et datés.
La MRC Beauce-Centre compte maintenant trois frigos-partages sur son territoire, soit à Tring-Jonction, Beauceville et Saint-Joseph-de-Beauce. Ces initiatives sont réalisées en collaboration avec la Table de développement social de Beauce-Centre.
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