Un frigo-partage inauguré à Saint-Joseph-de-Beauce

À la Maison de la culture

De gauche à droite : M. André Lambert directeur au Service des loisirs de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, Mme Marcelle Maheu présidente de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Joseph-de-Beauce, M. Simon Champagne vice-président de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Joseph-de-Beauce et Mme Catherine Bossé adjointe au Service des loisirs de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce.

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a récemment inauguré un frigo-partage à l’extérieur de la Maison de la culture, située au 139, rue Sainte-Christine.

Accessible en libre-service, ce réfrigérateur permet aux citoyens de déposer ou de prendre gratuitement de la nourriture. Il est également accompagné d’une armoire destinée aux aliments non périssables.

Ce type d’initiative vise à favoriser l’entraide, à réduire le gaspillage alimentaire et à soutenir les personnes vivant une situation d’insécurité alimentaire.

La Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Joseph a contribué au projet en octroyant un montant de 500 $ pour l’achat du réfrigérateur.

« Nous sommes très privilégiés d’avoir obtenu le soutien du milieu pour mettre place ce nouveau service. Nous invitons les citoyens, les organismes et les entreprises à utiliser, à bonifier ou à promouvoir le frigo-partage », a indiqué Catherine Bossé, adjointe aux loisirs de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce.

La Ville précise qu’une section réservée aux produits d’hygiène féminine sera aussi mise en place prochainement, grâce à l’initiative d’une citoyenne de Saint-Joseph.

Les citoyens qui souhaitent contribuer peuvent y déposer des surplus alimentaires, comme des récoltes de jardin, des boîtes-repas restantes ou de la nourriture provenant d’un rassemblement. Les aliments déposés doivent être identifiés et datés.

La MRC Beauce-Centre compte maintenant trois frigos-partages sur son territoire, soit à Tring-Jonction, Beauceville et Saint-Joseph-de-Beauce. Ces initiatives sont réalisées en collaboration avec la Table de développement social de Beauce-Centre.

