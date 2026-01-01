Une année marquée par une forte demande pour les services du Havre l’Éclaircie

La maison d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants, Havre l’Éclaircie, vient de dresser le bilan de son année 2025-2026, marquée par un taux d’occupation particulièrement élevé et une demande soutenue pour ses services.

Avec une capacité d’accueil de 12 personnes, la maison sise à Saint-Georges, a fonctionné à pleine capacité pendant huit mois au cours de l’année. Son taux d’occupation moyen annuel s’est établi à 92 %, révèle le communiqué de presse émis par l'organisme.

Au total, 89 femmes et 68 enfants ont fait une demande d’admission. Cette réalité n’est pas unique à la région, car les maisons d’hébergement débordent partout au Québec. La durée moyenne des séjours a été de 28 jours cette année, ce qui a permis d’accueillir un plus grand nombre de femmes malgré un taux de refus toujours préoccupant.

Au cours de la dernière année, 103 demandes d’hébergement ont dû être refusées faute de place, soit celles de 55 femmes et de 48 enfants. Dans ces situations, les intervenantes s’efforcent de trouver des places disponibles dans d’autres maisons d’hébergement membres du Regroupement et situées ailleurs dans la région. Ces chiffres témoignent de l’ampleur des besoins et du sous-financement chronique des maisons d’hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants.

Le nombre de consultations individuelles à Saint-Georges est demeuré stable, mais celles offertes dans nos différents points de service ont connu une hausse, particulièrement du côté du point de service de Sainte-Marie où le nombre de consultations a grimpé à 106. Au total, ce sont 226 consultations qui ont été offertes dans les différents points de services à travers les trois MRC de la Beauce et celle des Etchemins. Cela démontre la pertinence des services de proximité pour les femmes et les enfants. Par ailleurs, la violence conjugale se poursuit souvent après la séparation. Afin de soutenir les femmes vivant une violence qui perdure dans le temps, 242 rencontres externes ont été offertes au cours de la dernière année.

La sensibilisation demeure au cœur de la mission. Cette année, 1 665 personnes ont été rejointes lors des différentes activités visant à mieux faire connaître les réalités de la violence conjugale. De plus, la conférence Chance Égale, présentée en collaboration avec le Centre Ex-Equo, a permis de sensibiliser 895 jeunes à la violence dans les relations amoureuses, principalement dans les écoles secondaires de la région.

Un contexte préoccupant

Bien que la directrice du Havre l’Éclaircie, Isabelle Fecteau, soit satisfaite du bilan présenté cette année, elle souligne certains enjeux préoccupants. « Le taux d’occupation du Havre l’Éclaircie demeure élevé depuis plus de trois ans à l’instar de plusieurs maisons au Québec. Comme la nouvelle configuration de notre maison nous permet de le faire, nous souhaitons augmenter notre nombre de places financées ce qui nous permettrait l’embauche d’une intervenante supplémentaire pour répondre davantage aux besoins des femmes victimes de violence conjugale. Le manque de financement des maisons nous empêche de déployer plus largement les services offerts, ce qui est très frustrant, car les besoins sont en constante augmentation. »

Cette année est particulièrement préoccupante, alors que 11 féminicides ont été recensés entre janvier et mai 2026, soit autant que dans toute l’année 2025. La situation actuelle met en lumière l’importance d’un soutien stable et cohérent pour les maisons d’aide et d’hébergement. Malgré les défis, Havre l’Éclaircie poursuit activement sa mission auprès des femmes et des enfants, avec l’engagement de répondre aux besoins croissants liés à la violence conjugale.

Rappelons que Havre l’Éclaircie a été fondé en 1982.