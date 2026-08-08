La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 1er août

La saison du bleuet en corymbe a commencé

La saison du bleuet en corymbe est maintenant commencée dans la région de la Chaudière-Appalaches.

Nicolas Poulin a couru 100 km à travers la Beauce

Après avoir relié Saint-René au Château Frontenac en courant l’été dernier, Nicolas Poulin s’est lancé cette année le défi de courir 100 km à travers la Beauce.

Les soirées Oukikan mêlent musique, humour et enquête policière

Avec l’envie de partager de bons moments d’humour, Michelle Lambert et Jimmy Vachon ont lancé les soirées Oukikan au Verger de l’Argousière, à Saint-Côme-Linière.

Dimanche 2 août

Église, monument et kiosque il y a plus de 100 ans

Chronique hebdomadaire de Pierre Morin de la Société historique Sartigan.

Rosalie Breton participe au Programme national féminin de Hockey Canada

Rosalie Breton, hockeyeuse originaire de Saint-Bernard, a été sélectionnée pour participer à la Vitrine estivale du Programme national féminin de Hockey Canada.

Jonathan Ferland promu entraîneur associé des Voltigeurs

L'ancien entraîneur-chef des Condors du Cégep Beauce-Appalaches, Jonathan Ferland a récemment été promu au poste d’entraîneur associé des Voltigeurs de Drummondville.

Ambiance country garantie au Festival Nashville en Beauce

Entre les Santiags, les chapeaux de cowboy, la musique et la danse country, l'humeur était à la fête au Festival Nashville en Beauce cette fin de semaine.

Saint-Georges: la boutique Break Manga a ouvert ses portes

Après plus d’une année en ligne, Marie-Ève Marquis a finalement ouvert une boutique physique pour son entreprise Break Manga.

Lundi 3 août

Marie-Philip Poulin en convalescence

C'est un début de convalescence pour la capitaine de la Victoire de Montréal, Marie-Philip Poulin, qui a subi une opération chirurgicale au genou la semaine dernière.

Le Groupe Desharnais acquiert Les Pneus Beaucerons

Par voie de communiqué de presse, le Groupe Desharnais vient d'annoncer l’acquisition de l'entreprise Les Pneus Beaucerons, de Beauceville.

Caserne de Saint-Gédéon: le contrat octroyé à Groupe Excel SM

C'est le Groupe Excel SM qui vient d'obtenir le contrat pour les travaux d'agrandissement de la caserne incendie de Saint-Gédéon-de-Beauce.

Mardi 4 août

La Beauce représentée au Championnat mondial de danse hip-hop

Les Beaucerons Maxime Roy et Anika Drouin, ainsi que leur troupe Maze, ont participé au plus prestigieux championnat mondial de danse hip-hop, le World Hip Hop Dance Championship.

Culturisme: Emilie Nadeau remporte une médaille de bronze au Canada

Réputée pour ses talents de photographe, Emilie Nadeau est également une athlète passionnée par le culturisme.

Mercredi 5 août

Meurtre de Nicolas Audet: un suspect arrêté à Saint-Bernard

Le Service des enquêtes sur les crimes contre la personne (SECP) de la Sûreté du Québec (SQ) confirme l’arrestation d’un individu en lien avec le meurtre de Nicolas Audet survenu le 14 février 2022. La victime avait été retrouvée dans sa résidence de Saint-Isidore, en Beauce.

«On avait l’impression d’être oubliés»: une famille de Saint-Georges coincée au Mexique

Les agents de bord de la compagnie aérienne WestJet ont tenu une courte grève d'une journée, dimanche dernier, qui a causé du tort à de nombreux voyageurs, dont plusieurs Québécois en voyage dans le Sud.

Château Beauce: un règlement souhaité «d'ici les Fêtes»

Maintenant que le bâtiment a été déclassé, la directrice générale de la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (SACA) veut que le dossier du Château Beauce soit clos avant la fin de la présente l'année.

Jeudi 6 août

Une pétition pour des réparations «rapides» au pont de Saint-Joseph-de-Beauce

Un citoyen de Saint-Joseph-de-Beauce fait circuler une pétition depuis lundi, demandant «aux autorités compétentes» de procéder à l'ajustement des culées du pont qui enjambe la rivière Chaudière dans cette municipalité.

Décès d'un homme sur une ferme: au tour du coroner de présenter ses conclusions

Après le rapport de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), publié en mars dernier, le Bureau du coroner vient de rendre publiques les conclusions de son enquête sur le décès d'Étienne Lessard, survenu le 27 juin 2025 à la Ferme Holdream de Saint-Honoré-de-Shenley.

Visite guidée à l’Espace aux rives du temps

Notre série estivale « Trésors d'été en Beauce » continue avec une visite guidée à l’Espace aux rives du temps, à Courcelles-Saint-Evariste.

Vendredi 7 août

Un billet de loterie acheté à Saint-Georges fait gagner 100 000$ à Francine Gilbert

Francine Gilbert, résidente de Chaudière-Appalaches, a mis la main sur l’un des gros lots de 100 000 $ du billet à gratter Boum multiplicateur.

Les Éleveurs de porcs de la Beauce célèbrent leurs 60 ans

Les Éleveurs de porcs de la Beauce célèbrent cette année le 60e anniversaire de leur organisation et organisent pour l'occasion un événement mettant à l'honneur les 465 éleveuses et les éleveurs beaucerons, leurs familles, leurs partenaires ainsi que la contribution du secteur porcin à la vitalité économique et agricole de la région.

Saint-Georges: L’ADOberge organise sa première porte ouverte

Dix ans après son ouverture, la maison d’hébergement L’ADOberge de Saint-Georges tiendra sa toute première porte ouverte le 10 septembre prochain, de 15 h à 19 h.