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Ouvert ou fermé pour la Fête du Canada?

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30 juin 2026
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Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Bien que la journée du 1er juillet soit souvent synonyme de déménagement, elle reste la Fête du Canada. En ce sens, plusieurs services peuvent être fermés ou avoir des horaires inhabituels.

Voici une liste non exhaustive de ce qui sera ouvert et fermé.

Ouvert

Les pharmacies (sauf exception), les petits commerces d’alimentation (boucheries, fruiteries, épiceries, dépanneurs, etc.), les magasins et épiceries à grande surface (IGA, Métro, Maxi, Super C, etc.), succursales de la SAQ (à l’exception de celles situées dans un centre commercial fermé), les restaurants et bars, la plupart des musées et attractions, certaines librairies, certains fleuristes, les stations-service et les écocentres.

Fermé

Les banques et les caisses populaires, le service de Postes Canada, les commerces de détail, les centres commerciaux, les centres de services de la SAAQ, les bibliothèques et service municipaux et les succursales de la SQDC. 

À Saint-Georges

Le Carrefour Saint-Georges sera fermé, cependant l'épicerie Super C demeurera ouverte aux heures régulières.

Le Cinéma Centre-Ville sera ouvert ainsi que la SAQ Sélection de Saint-Georges, de 12 h à 18 h. 

À Sainte-Marie

Les Galeries de la Chaudière seront fermées, à l'exception du restaurant Mikes, de la Pharmacie Brunet et de l'épicerie Super C.

Le Cinéma Lumière sera ouvert ainsi que la succursale de la SAQ de Sainte-Marie, de 12 h à 18 h. 

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