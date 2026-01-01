Postes Canada et le STTP finalisent des projets de règlement

Postes Canada et le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) ont finalisé des projets de règlement pour leurs deux unités de négociation.

Les projets concernent l’unité urbaine ainsi que celle des factrices et facteurs ruraux et suburbains. Selon Postes Canada, les parties avaient conclu des ententes de principe en décembre et travaillaient depuis à finaliser certains libellés contractuels qui demeuraient en suspens.

Les accords de principe prévoient notamment des augmentations salariales plus élevées, une amélioration du régime d’avantages sociaux et la mise en place d’un modèle de livraison de colis la fin de semaine.

Les deux conventions collectives auraient une durée de cinq ans et seraient en vigueur jusqu’au 31 janvier 2029.

La prochaine étape sera un vote de ratification auprès du personnel représenté par le STTP. Ce processus sera géré par le syndicat.

Postes Canada précise que les parties ont convenu de ne pas déclencher de grève ou de lock-out pendant le processus de ratification.

Pour rappel la société d'état avait annoncé, en avril dernier, une perte avant impôt de 1,57 milliard de dollars pour l’année 2025.