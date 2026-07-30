La violence judiciaire, c’est quoi?

On pense souvent qu’en se séparant d’un conjoint violent, la violence cessera. Pourtant, dans bien des cas, la violence postséparation prend autant sinon plus de place que la violence conjugale.

La violence judiciaire peut être difficile à comprendre, car on ne pense pas à tous les stratagèmes utilisés par un ex-partenaire pour maintenir une forme de contrôle sur sa victime.

Multiplier les procédures

La forme la plus commune de violence judiciaire est la multiplication des procédures. L’ex-conjoint peut déposer des plaintes à plusieurs instances simultanément, par exemple à la Protection de la jeunesse, en Cour supérieure du Québec et faire une réclamation au Tribunal administratif du logement. Bien souvent, ces recours ne sont pas nécessaires et auraient pu être traités au même endroit.

La victime de son côté est éprouvée plusieurs fois, elle se retrouve devant plusieurs instances avec plusieurs avocats. Ce qui pourrait causer plus de stress et l’impression de répéter toujours la même histoire.

Utiliser les enfants

Ce que l’on voit régulièrement, ce sont les enfants qui deviennent un des leviers les plus utilisés. Certains conjoints abusifs déposent une requête de changement de garde toutes les deux semaines, par exemple.

D’autres exploitent le consentement parental pour entamer des procédures judiciaires. Cette stratégie consiste à traîner l’autre devant la cour pour chaque décision qui doit être prise pour l’enfant. Les victimes en ont alors pour de nombreuses années de processus judiciaire.

Complexifier les procédures

Une autre tactique des auteurs de violence judiciaire consiste à complexifier les procédures judiciaires engagées par la victime. Par exemple, l’ex-conjoint peut refuser de donner les pièces justificatives requises au dossier ou de ne pas répondre aux demandes.

Souvent, l’ex-conjoint n’autorise pas l’accès au domicile conjugal qu’il occupe et des femmes peuvent passer de nombreux mois à ne pas pouvoir récupérer leurs affaires. Au Havre l’Éclaircie, on voit souvent des femmes qui se sont séparées avoir de la difficulté à récupérer leurs effets personnels.

Refus de voyager

Lorsqu’il est question de voyager avec les enfants, ce qui nécessite l’accord des deux parents, le jeu malsain se poursuit. L’ex-conjoint va tarder à donner son accord ou n’accepte tout simplement pas que les enfants partent. La femme n’a d’autre choix que d’entamer une autre procédure judiciaire, qui bien sûr, aboutira après les vacances qui étaient prévues.

La violence judiciaire peut aussi se manifester par le non-respect des décisions de justice. Par exemple, des femmes nous disent que l’ex-partenaire arrive systématiquement avec cinq minutes de retard lorsqu’il vient chercher les enfants. Cinq minutes, ce n’est pas la fin du monde, en apparence. Sauf que dans le contexte de contrôle coercitif, c’est une façon pour l’ex-conjoint de montrer qu’il maintient le contrôle et que c’est lui qui décide.

Les victimes de violence judiciaire peuvent être éreintées psychologiquement et physiquement par des procédures sans fin et par la crainte permanente de perdre leurs enfants ou de ne pas être crues.

Conseil de lecture

Pour voir plus d’exemple concret de la violence judiciaire, je lisais dernièrement une histoire vraie, racontée par SARAH, un pseudonyme. Dans « Avant lui, j’étais libre », paru en 2026, cette femme raconte son parcours en tant que victime de violence conjugale, de violence postséparation et de violence judiciaire. Jusqu’au moment où elle n’a d’autre choix que de se cacher dans une maison d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale pour éviter d’être la prochaine à mourir.

Si le sujet de la violence conjugale vous intéresse, ce livre met très bien en lumière les mécanismes mis de l’avant par le partenaire violent et la façon insidieuse dont la violence s’immisce dans le quotidien des femmes.

Si vous croyez vivre de la violence conjugale, n’hésitez pas à communiquer avec nous pour en parler en composant le 418 227-1025 ou visitez le havre-eclaircie.ca.

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