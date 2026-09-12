La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 5 septembre

Ambiance k-pop ce samedi au Festival des Travailleurs Structures St-Joseph

La 44e édition du Festival des Travailleurs Structures St-Joseph s'est tenu dans une ambiance k-pop ce samedi après-midi, et ce, au plus grand plaisir des enfants.

Employés depuis plus de 20ans, ils reprennent Contact technologies

Après avoir travaillé chez Contact technologies pendant plus de 20 ans, Steve Labbé et Philip Grégoire ont racheté l’entreprise de Denis Laflamme à Saint-Joseph-de-Beauce.

Dimanche 6 septembre

Travaux d’asphaltage sur l'Autoroute 73 entre Sainte-Marie et Scott

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population qu’une seule voie sera ouverte sur l’autoroute 73, dans les deux directions, entre la route Cameron (Sainte-Marie) et la route 173 (Scott), dès aujourd'hui et jusqu'au vendredi 9 octobre.

Saint-Georges: les pompiers remettent 2 200$ au Club Inner Wheel

Les pompiers de Saint-Georges ont officiellement remis un chèque de 2 200$ au Club Inner Wheel Saint-Georges lors d'une rencontre tenue à la caserne jeudi soir.

Créations L'artis-Anna: une boutique tissée d'amour et de résilience

Durant les deux dernières décennies, Nathalie Poulin a appris qu’à travers les défis de la vie pouvaient s’installer de belles histoires d’amour. EnBeauce.com l’a rencontré.

Lundi 7 septembre

Emmy Fecteau viendra partager son expérience avec les Dragons - THF

L'attaquante beauceronne Emmy Fecteau, qui évolue avec les Sirens de New York dans la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF), sera de passage auprès des joueuses du programme études-sport en hockey féminin de Saint-Georges au cours des prochaines semaines.

Benny&Co. remet 5 000 $ à La Maison du Tournant pour son arrivée à Saint-Georges

L'ouverture du tout premier restaurant Benny&Co. en Beauce, à Saint-Georges, s'est accompagnée d'un don de 5 000 $ à La Maison du Tournant, un organisme de répit de la région.

Mardi 8 septembre

Guerre tarifaire: Québec annonce de nouvelles mesures

Le gouvernement du Québec annonce de nouvelles mesures «afin d'atténuer le plus possible» les impacts des nouveaux droits de douane imposés récemment par les États-Unis, alors que la réplique des contre-tarifs canadiens est entrée en vigueur aujourd'hui.

La mascotte de la Finale des Jeux du Québec 2027 dévoile son nom

Le renard rouge qui accompagnera la 61e Finale des Jeux du Québec - Saint-Georges 2027 porte désormais un nom : BRIO. Le Comité organisateur (COFJQ 2027) en a fait l'annonce ce mardi 8 septembre, dans la cafétéria du Cégep Beauce-Appalaches, devant des étudiants, des membres du personnel et plusieurs partenaires de l'événement.

Caravan Softoys: des toutous tout doux jusque sur la Lune

Fabriquer des toutous c’est tout un art et ça, Sean Magill, président de Caravan Softoys, l’a bien compris.

Mercredi 9 septembre

Nouveau programme de développement psychomoteur pour les enfants de 0 à 5 ans

Pour combler le manque d'offre structurée et spécifique en Beauce, un nouveau programme de développement psychomoteur, destiné aux enfants de 0 à 5 ans, sera offert dès le mois prochain. Une première pour la région.





Votre borne de recharge pourrait vous rapporter de l'argent

Le Club Roulez Électrique permet aux propriétaires d'une borne compatible d'accumuler des points chaque fois qu'ils rechargent leur véhicule à la maison. Au Québec, on parle actuellement de 13 à 18 cents par kilowattheure, selon la marque de votre borne. L'inscription est gratuite.





Un nouveau quai municipal à Notre-Dame-des-Pins

Notre-Dame-des-Pins vient d'annoncer l'aménagement d'un nouveau quai municipal, qui offrira aux citoyens et aux visiteurs un lieu privilégié pour profiter des plaisirs de la rivière dans un environnement accessible et propice à la détente.

Une soirée meurtre et mystère avec des personnages historiques

Une chasse perturbée, tel est le titre d'une soirée meurtre et mystère, produite et réalisée par le Club mariverain de généalogie, qui sera présenté le samedi 26 septembre.

Jeudi 10 septembre

Les Rendez-Vous Overland s’installent en Beauce pour leur 6e édition

Les passionnés de voyage d’aventure ont rendez-vous à Frampton les 18, 19 et 20 septembre 2026 pour la 6e édition des Rendez-Vous Overland.

Samuel Poulin promet de protéger les CPE et de favoriser l'accès à la propriété

Le candidat caquiste dans Beauce-Sud, Samuel Poulin, a tenu une conférence de presse ce jeudi 10 septembre devant le CPE de Notre-Dame-des-Pins pour présenter deux engagements de campagne en matière de sécurité économique, soit la protection du réseau des centres de la petite enfance (CPE) et l'accès à la propriété pour les jeunes familles beauceronnes.

L’ADOberge lance un nouveau service de post-hébergement

L'ADOberge de Saint-Georges a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau service de post-hébergement destiné aux jeunes et aux familles des MRC de Beauce-Sartigan, de Beauce-Centre, des Etchemins et des Appalaches.

Family x Project: un Mariverain crée un jeu vidéo inspiré par ses proches

Après des mois de travail et de sacrifices, le Mariverain Jin Ly, aussi connu sous le pseudonyme de MrLiShow, lancera prochainement son premier jeu vidéo, Family x Project.

Vendredi 11 septembre

Le maire Francis Gagné finaliste au Prix Jean-Marie-Moreau

Le maire de Saint-Bernard, Francis Gagné fait partie des trois finalistes pour le prix Jean-Marie-Moreau, décerné annuellement par la Fédération québécoise des municipalités (FQM).

Projet «Une Beauce»: le comité de concertation est complété

La liste des personnes qui forment le comité de concertation du mouvement Une Beauce (CCUB), qui appelle à repenser collectivement l’organisation territoriale et administrative de la région, vient d'être complétée.