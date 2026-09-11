Conférence à Saint-Honoré-de-Shenley
Au volant de ma santé avec la SAAQ
La Table de concertation des aînés de Beauce et la municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley invite la population à une conférence sur la conduite automobile sécuritaire le mercredi 16 septembre.
Tout personne possédant un permis de conduire souhaite pouvoir en profiter le plus longtemps possible et avec le vieillissement de la population, certaines personnes ont des préoccupations quant à la conduite automobile.
En collaboration avec la SAAQ, la conférence Au volant de ma santé, permettra aux citoyens d’être informé sur le rôle de l'organisme dans l’évaluation de la capacité à conduire pour les personnes âgées et sur les nouveautés du Code de la sécurité routière. Il y aura également une mise à jour des connaissances sur la conduite automobile et quelques conseils pour le partage de la route sécuritaire.
La conférence débutera à 10 h. Cependant, une visite de kiosques pour connaître les services des organismes communautaires du territoire sera possible dès 9h. Et pour conclure, un atelier d’exercice avec le Pavillon du cœur suivra la conférence.
Les citoyens sont invités à s’inscrire gratuitement en contactant le 418-485-6738, poste 204. L’événement a lieu au Centre multifonctionnel Desjardins à Saint-Honoré-de-Shenley.
Cet événement est une initiative de la Table de concertation des aînés de Beauce, dont fait partie le CEPS, l’Association bénévole Beauce-Sartigan, FADOQ Saint-Georges, la MRC de Beauce-Sartigan, la municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley et la Ville de Saint-Georges. Il est rendu possible grâce au financement du réseau d’Éclaireurs et à la collaboration de CollaborAction, le regroupement des concertations Beauce-Sartigan pour la gestion financière.
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