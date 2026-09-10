L’ADOberge lance un nouveau service de post-hébergement

L'ADOberge de Saint-Georges a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau service de post-hébergement destiné aux jeunes et aux familles des MRC de Beauce-Sartigan, de Beauce-Centre, des Etchemins et des Appalaches.

Ce service vise à offrir un accompagnement personnalisé après un séjour à L'ADOberge afin de favoriser une transition durable vers l'autonomie et la stabilité. Il fait déjà ses preuves depuis les dernières années à la première maison de l'organisme, à Lévis.

« Les besoins des jeunes et des familles s'accentuent.(...) L'ADOberge étant une maison d'hébergement pour les jeunes de 12 à 17 ans, avec un service temporaire, le post-hébergement vise à assurer une continuité du service et offrir du soutien quand les jeunes quittent la maison », a expliqué Marc-Antoine Boisvert, directeur général de L'ADOberge en conférence de presse.

Grâce à un intervenant dédié en mesure de se déplacer dans le milieu de vie du jeune, cette nouvelle offre de service contribuera à maintenir les acquis développés pendant le séjour et à favoriser une transition plus douce après l’hébergement. L'objectif est de les accompagner pour la transition vers la vie d'adulte en appartement ou dans leur retour à la maison.

À long terme, ce service bénéficie autant aux jeunes qu'aux familles et permettra de limiter les retours au centre d'hébergement en offrant des outils aux deux parties.

Devant une demande grandissante, L'ADOberge élargit maintenant cette offre à l'ensemble de son territoire. Ce déploiement s'inscrit également dans la volonté de l'organisme de consolider les activités de la maison de Saint-Georges tout en continuant à développer des services répondant aux besoins des jeunes et des familles de son territoire. Il est rendu possible grâce au soutien de la Fondation Atura et des caisses Desjardins de la région.

« En soutenant le post-hébergement des 12 à 17 ans de L'ADOberge en Beauce, la Fondation Atura souhaite contribuer à prévenir les ruptures de parcours et, ultimement, l'itinérance jeunesse. Être présent après l'hébergement, c'est donner au jeune de meilleures chances de poursuivre son chemin avec confiance et stabilité », a mentionné Véronique Hébert, directrice générale de la Fondation Atura.

Ce service sera offert à l'ensemble des jeunes qui passent par L'ADOberge, mais se fera sur une base volontaire seulement.